文學星×漫畫星年末大賞！引爆台灣原創力

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不同以往漫畫、小說的閱讀方式，橘子集團旗下的文學星與漫畫星致力為用戶打造沉浸式、遊戲化的閱讀體驗。雙星年末大賞期間，切合展望新年的歡樂氛圍，帶來「找出你的2023代表色」直覺測驗，以作品經典的動作表情做為背景，設定各項貼近大家生活的情境測驗，快速為用戶分析2023的專屬代表色。不單如此，完成測驗還能獲得一部台灣原創的漫畫、小說推薦，令人捧腹大笑的代表色結果，搭配原汁原味的台灣原創，不少網友紛紛讚嘆「測驗爆準」、「真的蠻像我的顏色」、「推薦的漫畫好棒」，上線首週即創造論壇話題討論，代表色測驗參與人數已達10萬。
大賞賞不完 好看、好玩都加碼
雙星年末大賞已經於日前熱烈開展，除了有超逗趣「找出你的2023代表色」測驗外，還有《練愛地圖》的漫畫、小說特企。即日起至12/25(日)，閱讀留言《練愛地圖》特企，有機會抽中五星級團圓年菜組(市價16,800元)。近來，漫畫星也為大賞釋出「人氣漫畫家大開箱」影音，不只揭露大手的創作秘辛，更加碼趣味問答挑戰。《祡郎》的作者橄欖人還現場秀了一套武術，吸睛效果十足 ! 更多台灣原創年度盛事—雙星年末大賞資訊請鎖定「漫畫星報報」instagram和「文學星報報」Facebook。
開啟故事 用你的Fun式
2023年文學星與漫畫星將持續經營有趣跨域的閱讀體驗，包括赤燭遊戲（Red Candle Games）和SIGONO合作，還有漫畫、小說與廣播劇多重感官刺激的《我在便利商店撿到一隻男神》，將獨立樂團老王樂隊和怕胖團的創作樂曲故事轉化成小說、漫畫。今年與《瀕臨絕種團》VTuber攜手的高人氣作品也將於2023年推出全新企劃，恐怖大作《人面魚：紅衣小女孩》漫改版明年夏天就要與大家見面。