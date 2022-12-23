新社「小路露營區」　馬告樹林復育成功

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新社崑山區的「小路露營區」，擁有雙翠湖景絕美湖景，大量保留原始森林的樹林與植物生態，夜間還有專業的生態導覽，是許多露營玩家珍藏的口袋名單；佔地約4甲，目前可供應50頂帳篷營位，園區以樹蛙命名，階梯式設計，讓每一區營帳，有獨立視野與相對隱私，日前世界盃足球比賽，還有南部的遊客，特地選在總決賽當晚入營，遊客陳先生表示，平日人少，在森林裡用投影機觀看世界盃冠軍賽，彷彿包場非常過癮。
「小路露營區」營主呂崇榮表示，星級衛浴設備是一大特色，在沙坑、滑草區、大草地玩得整身汗，馬上就可以洗個舒服的熱水澡，另有親子廁；位於盥洗室上方的遊戲間，展示樂高玩具城堡、漫威系列公仔、桌遊玩具，提供靜態休閒娛樂。園區採自然工法，循序漸進式的階段性開發，幾年前發現台灣原生種馬告樹林，經過3年的復育計畫，面積共達1200坪，預計在明年初(2023年)開放，並將馬告結合咖啡烘培，規劃一系列DIY活動，讓遊客體驗食農教育。
新社地形狹長，與露營區南北對應，抽藤坑溪流上，一處幽靜山谷正在上演森林婚禮，這3年疫情影響婚禮宴客，越來越多新人選擇戶外型的婚禮，「一抹森林美式婚禮」結合精緻美式餐飲、婚禮顧問、會場花藝佈置、新娘秘書、影像紀錄..等，婚禮產業一條龍，新人可自由選擇；「一抹森林」，婚宴預約幾乎已排到明年年底了，新人特別喜歡這裡獨立的山谷的氛圍，享有絕佳隱密與VIP感，而一旁的百年白冷圳倒虹吸管，也隱喻著祝福新人婚姻百年雋永。