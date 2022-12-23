談明年房市！專家：自用、長期投資「選擇、議價機會多」

我是廣告 請繼續往下閱讀
但賣方在通膨助長物價上升的支撐下，售價直至九合一選舉前才開始局部微幅鬆動，成交量也在第3季中呈現明顯的衰退。全年的移轉量確定負成長，比例估計約近一成，但整體的交易價格仍處在高檔區。
簡志坤也提到，雖然今年整體市況呈現虎頭蛇尾的模樣，但一些市場徵象卻值得持續注意。歷經全年成串不絕的重大利空，市場卻僅在後段呈現量縮價穏之勢，顯現住宅市場的體質已非昔日虛弱之姿。近十年來雙北以外區域價漲量穏的型態，是否帶來台灣房市版圖的新局面。科技產業所帶動的房地需求會是曇花一現，還是會持續地遍地開花。
簡志坤指出，展望2023年的不動產市場，仍然會受到大環境大事件動向的牽引，預售市場首將視此番「平均地權條例」修訂攻防結果為重，「量縮價穏、屢見新高價」將會是預售市場明年的局面。其中必須特別關注，「量緩價浮動」將是成屋市場明年的主要相貌。
高雄市今年的不動產表現符合大盤，量縮的幅度略大。此階段性的市場修整期，對於自用及長期投資的民眾而言，反而具有「選擇性多」及「議價機會多」二大優勢，而明年國內利率繼續調升的空間估計有限，又2024年全球經濟回温的預期相對明朗，只要能克服貸款成數的個別障礙，2023年擇機進場置產會是相對較佳時期。