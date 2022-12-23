林飛帆點出台南弊病 洪申翰：找不到反對真實檢討的理由
民進黨此次縣市長選舉慘敗，另台南市雖然勝選，不過得票也不如預期，黨副秘書長林飛帆昨日晚間開砲，大嘆全黨集體鄉愿忍讓，造成台南的諸多爭議，呼籲台南市長黃偉哲應整頓市政，引發綠營內部諸多討論。對此，民進黨立委洪申翰今（23）日受訪指出，民進黨面對敗選，無論是不是林飛帆，最重要的是要討論黨員提出的這些弊病是否真實，如果真實，實在找不到黨內反對講出來檢討的理由。
記者黃宣尹／台北報導
林飛帆昨日晚間感嘆，從學甲爐渣案、光電弊案、88槍事件，台南市議長選舉紛爭，到今天發生的台南市經發局長陳凱凌爆發貪瀆弊案遭到聲押，台南過去努力累積的城市光榮感，正因為這些黑幕而消抵殆盡。
林飛帆說，作為台南人，同時也作為來自台南的民進黨人，看到台南發展至此，除了難過，也認為應該深自檢討，因為台南的這些亂象，正是集體鄉愿忍讓的結果；他說，黃偉哲應該深惡痛絕面對沉痾、整頓市政，涉及弊案的前民進黨中執委郭再欽等人應該主動退黨；而議會更不該成為郭再欽或現任議長郭信良的禁臠，民進黨參選議長副議長的人選，也應該公開自清，和黑金劃清界線。
洪申翰說，林飛帆所言的「集體鄉愿忍讓」，正說明了林自己也是這其中的一份子、也有鄉愿的地方，現在正值全黨大敗，也還在檢討敗選的期間，黨內最優先討論的，應該是林提出的弊病與問題是否真實。
洪申翰說，如果真實，那自己實在找不到反對的理由，黨員在檢討的時間提出真實問題，全黨應該面對；他也強調，這跟提出問題的人是不是林飛帆沒有關係，如果不是林飛帆，自己也會支持提出檢討，就算立場不同，也是如此。