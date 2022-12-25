房市／信義房屋、國泰金8企業　加入生物多樣性倡議平台

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本次COP 15聚焦討論《2020年後全球生物多樣性框架》，制定各國及全球在2030和2050的目標和藍圖，包含減少生物多樣性的威脅、確保生物多樣性永續利用以及相關解決方法應用及主流化，以期在2050年之前實現《生物多樣性公約》中，與自然和諧相處的願景目標。
綜觀《2020年後全球生物多樣性框架》，其中生態系復育與連結與信義的行動不謀而合，主動守護自然環境，並偕同社區團體舉辦環境保護活動、發起志工淨灘，更響應辜嚴倬雲植物保種中心「百種興盛允萌行動」的瀕危植物復育計畫，認養三蕊楠、琉球暗羅、山檳榔、蘭嶼法氏薑，藍睡蓮等5種嚴重瀕臨絕種等級植物，擇適合的社區進行復育。
此外，在環境相關非財務資訊揭露方面，信義房屋業已承諾SBTi 1.5°C減碳目標、主動參加CDP氣候變遷問卷、導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD)等，引領產業綠色轉型。
信義企業集團表示，隨著各界愈發體認到生物多樣性與氣候變遷減緩和調適緊密連結，然而人們對陸域、海域棲地及生物的認識仍屬有限，因此需要產官學界不同專業的投入，這也是信義企業集團加入自然與生物多樣性倡議平台的初衷，希望藉由平台的連結，與各界夥伴為台灣的生物多樣性做出更多實質貢獻。