林奕華要接副市長　顏若芳：與王鴻薇組落跑女團「Bye2」

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顏若芳對此表示，先是王鴻薇落跑議員來選立委，今天林奕華又宣布明年2月接任蔣萬安的副市長一職，國民黨正在上演為爭權奪利的「全員落跑中」，王鴻薇、林奕華一起組成落跑姐妹花「Bye2」，難道在國民黨眼中，對人民承諾都只是選舉口號而已嗎？
顏若芳說，林奕華決定在明年2月才入職副市長，可說是心機用盡，依據法律規定，林奕華如果是明年二月才辭立委，「大安區立委就不會進行補選」；林奕華為了自己往上爬，寧願讓台北市一個月沒有副市長、讓大安區一整年沒有立委。
顏若芳痛斥，國民黨在九合一選後，就開始分贓大會，絲毫不顧當初人民的託付，先來一個落跑王鴻薇，再來一個擺爛林奕華。犧牲市民權益來換取自己更高的權位，就是在踩著人民往上爬，實非台北市民之福，也很悲哀。
台北市議員當選人何孟樺也說，蔣萬安當選後，林奕華瞬間變成蔣萬安的跟班，走到哪裡跟到哪裡，於是果不其然，這段時間的阿諛奉承終於開花結果。但到明年2月，林奕華去爽當副市長，大安區的市民也要承受一整年沒有立委的窘境。
何孟樺批評，林奕華成功擋住了其他人繼續服務大安區市民的機會，犧牲的是台北市民的福祉，造福的是國民黨，蔣萬安也是共犯之一，為了國民黨機關算盡，放任台北市民一個多月少一位副市長，就是一定要找林奕華。
何孟樺說，難道人才庫有那麼缺？非要犧牲市民權益討一個林奕華來當副市長？這不是分贓，什麼是分贓？每次到選舉，國民黨就會說民代落跑參選、任職不好，選後自己卻跑第一個，實在欠電、有夠可悲。
2020年與林奕華競選的民進黨發言人謝佩芬也表示，雖然自己2020當然沒有投給林奕華，但林是大安區選民一票一票選出來的立委，這是林擔任區域立委的第一任，但林不但背棄選舉時對選民的承諾，連一任都不願意做完就落跑，甚至寧可沒收補選，讓大安區空下整整一年沒有立委為選民服務。
謝佩芬說，對於台北市將有1個多月沒有副市長、大安區將有整整1年沒有立委，自己身為台北市民、大安區居民、2020年時同樣爭取大安區選民支持的立委候選人，實在無法認同林奕華這種只為極大化自己私利、機關算盡太聰明的做法。