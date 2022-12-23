謝哲青「寂寞博物館」改編音樂劇　夢時代登場

出身高雄的台灣知名作家謝哲青，作品「寂寞博物館」今年首度改編為音樂劇，在台北獲得空前成功，今(23)日首度南下高雄，於夢時代8樓演藝廳為VIP演出2場。主辦單位河仁國際公司表示，音樂劇搭配全新的演出撟段，以音樂沙龍開場，最後再以歡樂的After party收尾，除了劇情引起都會男女共鳴，也提供平日工作．生活蠟燭兩頭燒的現代人有紓壓放鬆的機會。
記者陳美嘉／高雄報導
「寂寞博物館音樂劇」創作發想來自日本諾貝爾文學獎得主川端康成的「雪國」、「掌中小說」及榮獲第51屆電視金鐘獎教育文化節目獎的謝哲青作品「寂寞博物館」；藉由兩位作家筆下心碎、痛苦、無奈的故事，與音樂劇演出創造全新的表演型態「掌中音樂劇」，讓音樂藝術成為生活中的「調味品」，而不只是音樂廳、場館中被欣賞的「藝術品」。
河仁國際執行長劉怡惠指出，國內的藝文表演節目，禁止觀眾攜帶食物及飲料進場，「寂寞博物館」音樂劇則是全程提供紅酒，讓觀眾帶著不設防的心情，沉浸在音樂饗宴及音樂劇的情境中。
其中一位演員黃子柔是高雄人，畢業於正修科大工業工程管理系，北漂到台北，黃子柔在劇中飾演一名上班族，她希望透過音樂舞台劇磨練演技，有朝一日參與真正的戲劇演出。
河仁國際公司表示，音樂沙龍、掌上型音樂劇加After party的新模式，在國外屢見不鮮，但在國內可說是首創，在台北一推出即引起廣大迴響及共鳴，這次特別來高雄為明年的演出試水溫，也希望為南台灣的娛樂活動注入文青的元素，提供企業包場的新選擇。