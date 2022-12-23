去化庫存影響拉貨！11月批發營業額翻黑　餐飲、零售續旺

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汽機車批發業因部分進口車到港數增加，年增10.5%。藥品及化粧品批發業因國內藥品、疫苗等需求持續，年增7.3%。
綜計1至11月營業額為11兆6,455億元，創歷年同期新高，年增5.4%。
11月零售業營業額3827億元，年增1.4%，其中電子購物及郵購業因業者加碼促銷雙11優惠活動刺激買氣，推升營業額年增9.9%。汽機車零售業因新車買氣持續熱絡，進口車到港數增加，年增5.2%。資通訊及家電設備零售業、布疋及服飾品零售業、量販店及百貨公司則因上年同月振興方案挹注墊高比較基期，使得營收分別年減8.1%、3.4%、3.2%及0.7%。
綜計1至11月營業額為3兆8773 億元，創歷年同期新高，年增7.2%。
11月餐飲業營業額760億元，年增13.3%，其中餐館業及飲料店業受惠雙11、世足賽等優惠活動商機挹注，營收分別年增13.3%及 9.8%。外燴及團膳承包業年增24.9%，主因航班載客量提升，空廚餐點需求增加所致。
綜計1至11月營業額為7,785億元，創歷年同期新高， 年增19.6%。
經濟部指出，批發業雖進入傳統春節備貨旺季，加上新興科技應用需求延續，但全球經貿擴增力道走弱，衝擊外需動能，導致營業額恐較上月持續下滑。
零售及餐飲業因接下來進入耶誕節、跨年、婚宴及尾牙聚餐等消費旺季，上車商衝刺年底業績、天氣轉冷帶動保暖衣物及熱食等需求，可望推升12月消費動能，預期營業額將持續擴增。
黃偉傑指出，主要的經濟預測機構觀察整體大環境，預測明年經濟仍會維持正成長，但成長幅度不會像今年來得好，外銷訂單及出口受到衝擊，將間接影響工業生產指數，至於指數為何仍為正成長態勢，主要是有內需貢獻，與主計總處預測一致，內需支撐主要因為有政府招商投資助攻，以及預期民間消費表現良好。
今年整體零售與餐飲營業額可望創下歷年新高，若沒有特殊情形或意外發生，正成長態勢仍會持續延續下去。