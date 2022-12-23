元旦連假出遊必看！全台易塞公路預測出爐

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台1線水底寮~楓港路段往台東12月31日9-12時；往屏東1月1日14-19時、1月2日14-18時。台61線鳳鼻~香山路段南向12月30日17-19時、12月31日9-13時、1月1日及1月2日10-11時；北向1月1日16-21時、1月2日17-20時。台61線竹南路段北向1月2日16-20時。台61線中彰大橋路段南向12月31日9-14時；北向1月1日及1月2日15-19時。
為紓解省道車多或壅塞情形，公路總局表示，台9線蘇花路廊將實施時段性禁行21噸以上大貨車及大客車優先行駛措施）；台9線南迴公路瓶頸路段則實施2車道縮減為1車道之漸變措施，以維持車流順暢；台61線西濱快速公路針對鳳鼻~香山及竹南地區等，已規劃共8處路口封閉措施，並配合高速公路局於1月1、2日每日12至21時封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標繼續行駛台61線北上至香山交流道銜接國道3號。
此次元旦連假公路總局針對國內鄰近省道之重要觀光熱點及元旦系列活動，規劃交通疏導措施及公共運輸服務，包括協調地方警察局加強疏導及取締路邊違規停車、密切追蹤觀光景區周邊停車場狀況、透過CMS及警廣宣導停車場情況及道路壅塞情形、協調地方政府加開市區公車及活動接駁車、機動加開國道客運、公路客運班次等，請民眾於出遊及參與跨年相關活動前，可多留意該局相關資訊。