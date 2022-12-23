少年出任務／土星聖誕趴爆笑玩樂！唐立杰第1關就想放棄
隨著聖誕佳節到來，《NOWnews今日新聞》最精彩的網路節目「少年出任務」這次也推出特別聖誕特輯，由《原子少年》的土星陳水豐、唐立杰、呂植宇、劉新民、峻瑋大玩遊戲，陪伴大家度過歡樂的聖誕節，結果過程笑料百出，光是第一關就讓唐立杰絕望想放棄。
娛樂中心/綜合報導
有別於以往的外景，這次土星終於回到棚內合體，也讓5位大男孩感到很溫馨，回憶開播以來的點點滴滴。製作單位也非常用心，特別在棚內設置專屬《原子少年》的數位場景，讓5人不禁分享，平常他們最常看的beanfun!文學星，只要下載beanfun!APP，就能觀看原子少年原創小說，還有機會可以獲得專屬原子少年的數位收藏品。
不過，雖然土星們回到棚內錄影，不必出外景流汗，但製作單位完全沒有放過他們，並帶來5個團綜遊戲關卡，要土星們合作才能完成。沒想到第一關「神話手是你」，就讓負責抽題目的劉新民遇到障礙，不會寫的中文字寫成注音，當場被陳水豐嗆，「你要不要先學好中文？」
結果後面好幾題都連續猜錯，讓唐立杰一度陷入絕望，所幸最後一題靠著臭豆腐，成功拿下第一道關卡。不過，後面的關卡越來越難，包含「超級動物接龍」、「重音節拍王」，都讓5人頻頻崩潰，跪在地上大喊，也讓現場充滿笑聲。想看更多更精彩的節目內容，就請持續鎖定《NOWnews今日新聞》YouTube官方頻道，搜尋「少年出任務」。
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