成功國小迎聖誕！雙語教學融入異國文化、在地生活

苓雅區成功國小為高雄市雙語實驗課程學校先驅，每年度舉行成功聖誕節活動，讓學生體驗西方國家最盛大的年度節日，今年結合藝術、生活、音樂與雙語會話等各領域課程舉辦「Merry Christmas 成功聖誕節Party」，邀請師生一同參加聖誕集章活動、快樂聖誕節集會以及溜冰場整建英文命名投票活動。
記者陳美嘉／高雄報導
校長呂佳真表示，成功教學團隊非常用心舉辦「Merry Christmas 成功聖誕節Party」，讓學生不只能感受分享歡樂與愛的盛大節慶，更在活動中潛移默化培育創造美、欣賞美、分享美的能力與獲得練習生活英語的機會。期許全校師生珍惜、感恩一整年美好的經歷，將分享與愛祝福予彼此傳遞至四周，展現「創造、愛、活力」的校園願景，為每一個成功人留下難忘的聖誕印記。
「聖誕集章活動」以藝術、生活、音樂、雙語等各領域中的學習要素，設計色彩繪畫、卡片製作、腳踩鋼琴踏板、祝福語互動對話等各具特色的聖誕節活動；而由外籍教師主持的酷奇課後雙語社團，亦大力推廣不同文化的節慶習俗，讓學生增廣見聞，成為見多識廣的國際村成員。
「快樂聖誕節集會」活動當日由外籍教師主持聖誕節故事主題開始，緊接著有獎徵答活動與學生互動趣；小黃鶯聲樂社團熱情演唱聖誕頌歌，展現成功國小多文化與多語言教學之成果。
此外，適逢成功國小溜冰場竣工，也藉此機會舉辦全校票選命名活動，學生們熱烈響應提出有趣新穎的雙語命名，最後由「Flaming Storm」(冰火炫風)高票當選。