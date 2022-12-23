說溜嘴？蒲亭首次使用「戰爭」一詞　稱盼戰事早日結束

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蒲亭表示，他已說過多次，敵對的行動會增加更多「不合理的損失」。史上所有的軍事衝突，最終都是循外交管道進行和談作結，參與衝突的任何一方遲早都要坐下來談判，只要反對我方的人愈早意識到這點就愈好。「我們從來沒有放棄和談。」
針對美國將向烏克蘭提供愛國者飛彈防禦系統，蒲亭則稱愛國者飛彈系統已經「頗為舊式」，與俄羅斯的S300防空系統不同，並表示會找到方法應對。
針對蒲亭的發言，美白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）直言，蒲亭完全沒有顯示出想就結束戰爭進行談判，實際上俄軍在烏克蘭進行地面和空中行動，都表明了蒲亭想要繼續以暴力加害烏克蘭人民，並且進一步升級戰事。
柯比強調，拜登對與蒲亭會談持開放態度，但前提是俄國領導人「表現出對談判的認真態度」，並先諮詢烏克蘭及美國盟友。
美國《CNN》報導指出，這是蒲亭首次在公開場合以「戰爭」一詞談論俄烏衝突。但蒲亭曾在3月時簽署法令，只要用「戰爭」描述對烏作戰，那就是散播假訊息的非法行為，最高可處15年刑期。
有一名官員向《CNN》表示，初步判斷蒲亭應非刻意為之，而是單純「說溜嘴」，但在未來幾天也會密切觀察克姆林宮內部人士的說法。