特企／《楓之谷R：經典新定義》　與Vtuber歡樂跨年！

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聖誕節的狂歡總是少不了能讓人跳動起來的音樂~ 改編經典聖誕曲目，甜美kuso創作型歌手吉尼丁這次在聖誕主題曲中巧妙地融合了慵懶但不失活潑的聲線和讓人耳目一新的編曲。加上她一人飾多角的搞怪影片，肯定會為楓島的聖誕音樂會帶來不一樣的奇妙節奏！各位冒險家記得到「聖誕音樂會」出席這場盛宴，演奏出屬於你的聖夜樂章~菇菇寶貝偷偷告訴你，完成演奏收集的雪人部位，還能兌換豐富的獎勵唷！
聖誕華服新上架 許願即可贏大獎
一年的結尾，一定要用最靚麗的服裝迎接新的開始！即將在聖誕市集售出的主題時裝「冬雪美夢」把麋鹿的紅鼻子和鈴鐺都變成可愛配飾，搭配「雪之水晶球」、「祈福之鈴」等造型武器，一定能讓你在Party中成為最亮眼的新星！此外，活動期間登入遊戲，完成簡單任務就能輕鬆獲取免費時裝「叮當薑餅人」和大量虛寶唷~只要在特定時間於聊天框中發送指定口令參與許願大樹抽獎，還有機會贏得「聖誕大禮」，一起來看看你許的願望會不會成真呢？
年末直播x鋼琴迷因勢Vtuber熙歌強勢聯動
據說可以吞噬一切，但又熱愛打電動的最強「黑洞系」Vtuber新人熙歌光臨楓之島！熙歌將在12月29日晚8點於「Cygnus ch. 熙歌」Youtube頻道直播體驗聖誕版本與觀眾進行互動~ 直播中還會進行抽獎，送出超多福利！據菇菇寶貝獲得的小道消息，她還曾取得過全服Top 10砲手的成績！熙歌究竟能與《楓之谷R：經典新定義》擦出什麼新火花呢？讓我們一起拭目以待！