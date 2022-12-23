林奕華接北市副市長暫不辭立委 藍營資深議員：滿奇怪的
國民黨台北市準市長蔣萬安今（23）日宣布，繼高雄市前副市長李四川之後，國民黨立委林奕華將任第二副市長，不過卻因為疑似要規避立委補選，而選在2月1日才上任副市長一職。對此同為國民黨的資深台北市議員王欣儀就表示「滿奇怪的」，並直言可能會對社會觀感造成影響，外界恐怕會質疑「難道國民黨都沒人了嗎？北市都沒人了嗎？」
記者丁上程／台北報導
針對蔣萬安宣布由林奕華擔任第二副市長一職，但卻不會在25日與蔣萬安一同宣誓就職，而是疑似為了規避立委補選，而打算在明年2月1日再就職一事，國民黨5屆台北市議員王欣儀表示，此舉有利有弊。「很多民眾會覺得一直在選舉很煩，也有人會講說為了一個蔣萬安當市長少了2席立委。」王欣儀說，自己身為在地議員，聽到很多民意與心聲，「很多人就會覺得說，等於將近一年時間大安區是沒有在地立委的。」
「應該是說比較奇怪啦，很多就是社會觀感的問題。」王欣儀直言，有史以來應該沒有哪任市長，在就職時仍舊有副市長的懸缺，「外界可能有些質疑聲音說，難道國民黨都沒人了嗎？北市都沒人了嗎？」王欣儀說，對於蔣團隊與黨中央會這樣決定，自己也感到滿意外的，還是必須要很謙卑地考量民眾的感受，畢竟現階段台北市人口下滑的緣故，導致副市長名額少了一名，「現在變成就職一個多月只會有一個副市長，可以預期是一定會被罵的。」
王欣儀強調，雖然林奕華擔任副市長還是可以為市民服務，但中央跟地方還是有所區別，如果立委缺額不補選，等於是中斷了國民黨在大安區立委的任期，「我們會覺得2024這一戰應該會滿難打的，雖然林奕華是非常適合擔任副市長的人選，但大安區空窗一年，反而會讓對手或是地方上的民眾會有雜音或是攻擊的點。」