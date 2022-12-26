巷仔內／協同接戰、偵測能力強　E-2D成「空防大補丸」

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1999年空軍以「鷹眼二號」名義增購2架E-2T預警機（編號2503和2504），空軍加購的E-2T與美國海軍新購的E-2C同為「鷹眼2000型」(Hawkeye 2000)，所以空軍將新購的預警機改稱為E-2K。2008年並在美方協助下將最早2架E-2T升級至E-2K。與鷹眼2000的最大不同處。在於E-2K取消了USG-3天線組與CEC協同作戰模組，目前只有中華民國空軍有E-2K預警機，因此可以說是台灣特式版本。
被稱為「先進鷹眼」的E-2D於2008年首度試飛，最重要的升級自然是換裝AN/APY-9「先進超高頻相位陣列雷達」(Advanced UHF Radar)，UHF頻譜能夠偵測類似殲-20之類的遠距離、低雷達截面積目標。在一般預警模式下，E-2D以機械旋轉配合主動相位陣列雷達，當偵測到可疑訊號時。可以把雷達固定在一個方向，可作120度的持續偵測。這項功能讓E-2D被視為反制共軍隱形戰機的利器。
E-2D另一大特色為更進化的「協同接戰能力」（CEC／Cooperative Engagement Capability），簡單來說，具備CEC能力的預警機可以把偵測到的訊號傳給其他武器載台，若國軍有具備CEC能力的E-2D預警機，且美軍願意介入台海衝突，國軍的E-2D在偵測到共機訊息後，可以將戰場資訊傳遞給美軍，讓美軍船艦或戰機更早知悉戰場動態，對入侵者發動攻擊。
因應中共隱形戰機成軍與共機不斷擾台，加上空軍現役預警機服役平均達20年，國軍早在去年規劃採購6架E-2D預警機，但單機架價格高達4億美元以上，購買6架金額就要700億台幣，由於空軍尚有66架F-16V戰機、MQ-9B無人機、愛國者增程型飛彈等軍購案，在預算排擠下，國防部也為預算哪裡來傷腦筋。
今年3月15日，民進黨立委林淑芬在立法院總質詢，質問國防部長邱國正，是否應該採購6架可偵測中共殲-20戰機的E-2D預警機？邱國正當時答覆表示，地面機動雷達的隱蔽性佳、活動力強，但如果功能一樣，「我當然選陸上機動雷達。」換言之，國防部對空軍採購新型預警機，持保留態度。
若台灣能獲得具備CEC能力的E-2D先進預警機，不只能大幅提升空防偵測能力，也象徵台海衝突時美軍有可能介入協防，在政治上更有重要的意涵。