獨／中華男籃戰力升級？　NBA樂透區選秀歸化洋將不是夢

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即將滿36歲的Joe Alexander近年仍持續在歐洲聯賽打球，狀態維持的不錯，加上他擁有豐富的國際籃球資歷，還有長人少見的外線投射能力，若能把握住他生涯最後的黃金時期，為中華隊效力，對國家隊有很大的幫助。
Joe Alexander與台灣很有淵源，出生在台灣，且繼母是台灣人，過去也曾在中國念書，中文程度很好，但畢竟生父母都是外國人，要歸化難度不低。
推動臺灣籃壇外籍球員歸化制度不遺餘力的立法委員莊瑞雄，再次伸出援手，呼籲內政部在顧全國安前提下，盡快提出國籍法修法草案，使歸化制度能夠更加完善。
莊瑞雄表示，自去年協助阿提諾歸化成功後，接續召開多場座談會邀請體壇專家人士共同討論，為促使台灣運動外籍人才的歸化能夠建立制度，除了強化國家隊競爭力外，也能夠厚植籃壇的人才庫，並提升各聯賽觀賽精彩性。
除了協助中信特攻球員阿巴西向FIBA爭取以本土身分登錄國際賽以外，也持續幫忙籃壇物色適合歸化的對象。Joe Alexander也透過友人聯繫莊瑞雄，希望能返台為國效力。
莊瑞雄說，現行的國籍法規範，在高專人才歸化所設定每年合計有183天以上合法居留之事實並繼續五年以上的部分，雖然天數要求算是符合每年賽季進行的時間，但「連續5年以上」對於穿梭在各國聯盟的外籍球員而言有一定難度，就算是以前經常來台的洋將「救火專家」賀夫也沒有達到連續5年的門檻。
莊瑞雄表示，亞歷山大出生於台灣高雄，生父母皆為外國人，雖然繼母為台灣人，但國籍法上所規定的無須符合居留年限就能申請的條件中，其父或母須出生於中華民國領域內，此處的父或母僅指生父母及養父母，所以只能循一般歸化申請流程，等到符合資格時亞歷山大都已屆40歲職涯尾聲了。
莊瑞雄指出，他提出的國籍法修法版本不同於直接降低居留年限，而是另闢新徑，讓這些具有專業技能但尚未符合年限的外國人仍能夠申請歸化，並經過內政部與相關事業主管機關召開會議來審核，在兼顧國安前提下，讓台灣在國際上招攬人才歸化更有彈性，期望內政部能夠在下個會期盡早完成草案進行送審，落實體育歸化的制度化。