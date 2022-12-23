五月天耗資3.5億復刻諾亞方舟！阿信嗆粉絲「幹嘛不來」
五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」於今（23）晚正式啟航，演唱會復刻當年的重生精神，將演唱會規格升級，包含末日逃生艙主舞台無限進化、進化版的全新漂浮方舟環狀舞台，耗資3.5億元。
記者吳雨婕/桃園報導
唱完《香水》後，五月天向歌迷打招呼，由於正逢寒流，所以他們請歌迷一定要注意保暖，之後阿信突然問起現場有人是第一次來看五月天演唱會的嗎，意外的是，還不少人舉手，阿信因此欲言又止地說：「那個...你們以前幹嘛不來？」一旁的怪獸聽聞隨即表示：「才唱4首歌就嗆聲？」阿信趕緊解釋：「我是真的有這個疑問啦～」
「諾亞方舟」演唱會一直是五迷心中經典的演唱會之一，五月天為了帶給歌迷耳目一新的視覺聲光震撼感官刺激，在主舞台上搭建直徑60米的彩虹型拱形「末日拱橋」以及左右兩側超過22米的「LED土星環」螢幕，就動用了超過3000片的LED螢幕，使用近1005萬顆演唱會燈光，主舞台上的升降機關就高達11組，搭配49支雷射燈，113米延伸舞台，規模是當時「諾亞方舟」升級進化。除此之外，當五月天演唱到《三個傻瓜》時，走到場中央全新漂浮方舟環狀舞台，三軸搖擺動能升降，以及12米浮空感，嶄新的「諾亞方舟」航向與歌迷最近的距離。