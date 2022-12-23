倪暄年曆寄來了！前男友「公益送出」苦笑：不准叫我簽名
樂天女孩成員倪暄，上個月深陷感情風波，遭爆劈腿球星陳晨威，引發爭議。所幸，經過幾天休息後回歸舞台，在「啦啦隊女神Hot Show」的小巨蛋表演大受好評，前男友Ｍ男也因為外型帥氣，神似陳冠希爆紅，兩人的一舉一動備受關注。怎料，M男今（23）日卻發現前女友的年曆寄來了，讓他頓時之間不知道該怎麼處理。
娛樂中心/綜合報導
Ｍ男稍早在IG限動上發文表示，「那個...預購的年曆來了，該怎麼處理呢？」原來他之前預購前女友的年曆送來了，事後思考決定要以「做公益」的方式處理掉，「要請大家一同支持『台灣之心愛護動物協會』，前10名捐款者，憑捐款截圖私訊我，即可獲得2023有故事限量年曆一本。」文末也不忘幽默自嘲：「看貓約公園不用去桃園」，更呼籲粉絲：「年曆不准叫我簽名！」
至於倪暄，自風波過後已經休息好一陣子，也把所有工作通通延後，幸好原先安排的「啦啦隊女神Hot Show」如期出席，除了樂天女孩的團舞，倪暄更帶來精彩的爵士鼓表演，唱歌方面也表現地十分出色，絲毫不受影響，也讓粉絲們感到放心。
此外，倪暄也在貼文中寫下：「不管未來如何，我都會帶上這份勇氣繼續往前」、「謝謝這一天，讓我可以無所畏懼的做自己」，展現堅強的個性。陳晨威則是在12日迎來25歲生日，並發文感謝所有陪伴他、支持他的人，「我很感動，真的！」（編輯：詹鎰睿）