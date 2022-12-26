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共軍小心了！殲20也得現形　日本全面更換成E-2D預警機

▲E-2D預警機被日本視為偵測共軍殲20隱形戰機的利器。（圖／Northrop Grumman）
▲E-2D預警機被日本視為偵測共軍殲20隱形戰機的利器。（圖／Northrop Grumman）

記者呂炯昌／台北報導

隨著中國軍事威脅加劇，日本海上保安廳新購得的MQ-9B「海上衛士」(SeaGuardian)無人機與航空自衛隊採購的E-2D「先進鷹眼」(Advanced Hawkeyes)空中預警機都在10月中旬交貨，其中E-2D預警機更被日本視為偵測共軍殲20隱形戰機的利器。

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1976年9月6日，蘇聯空軍中尉維克多·別連科駕駛米格25（MiG-25）戰機向日本投誠，戰機雖然順利降落北海道函館機場，但是日本雷達卻未能追蹤在低空飛行的MiG-25戰鬥機，因此在1979年向美軍採購E-2預警機，於1983年服役。2005年全機隊陸續提升為E-2C 「鷹眼2000」(Eagleeye 2000)標準，目前佈署在三澤基地（601飛行隊）與那霸基地（603飛行隊）。

日本航空自衛隊擁有13架E-2C預警機，是除了美國海軍之外最大的使用單位，為了汰換這批已服役30年的飛機，2014年自衛隊公布汰換計畫；經過競標後目前決定由新造的E-2D取代現有的E-2C鷹眼2000機隊。

美國務院在2015年批准向日本出售4架諾斯羅普格魯曼（Northrop Grumman）公司生產的E-2D「先進鷹眼」空中預警機。合約總額17億美元，出售內容包括4架飛機，10具發動機（其中8具安裝在飛機上，另兩具為備用），以及4具AN/APY-9雷達。2018年日本政府宣布，將以一比一的方式全面替換舊型的E-2C預警機隊，總金額31.35億美元，日本自衛隊最後將擁有13架E-2D預警機。

日本防衛省採購首批2架的E-2D於2019年開始交貨。日本首批購買的E-2D預警機並未要求具備「協同接戰能力」（CEC），但之後採購的E-2D都要求加購CEC功能，以強化與美軍的聯合作戰能。

E-2D最重要的改良項目是換裝洛克希德馬汀(Lockheed Martin)集團所生產的AN/APY-9先進超高頻相位陣列雷達 （Advanced UHF Radar，AURA)。

AN/APY-9雷達具備多種工作模式，其中在「凝視」模式下，機背上方雷達天線的旋轉機構被鎖定，電子掃瞄天線專門針對30至90度的水平扇面進行密集掃瞄，一旦UHF雷達發現偵測到訊號微弱，而且斷斷續續的可疑匿蹤目標時，雷達波束可以停止所有的水平掃瞄，專門對準一個固定方位掃描，強迫匿蹤目標現身，因而被日方視為偵測共軍匿蹤戰機的終極武器。

▲日本航空自衛隊E-2C預警機。(圖／日本航空自衛隊)
▲日本航空自衛隊E-2C預警機。(圖／日本航空自衛隊)

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