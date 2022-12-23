「最美闆娘」詹子晴突喊不快樂！鬆吐近況：離幸福好遙遠
34歲女星詹子晴（ㄚ頭）是《我愛黑澀會》出道的初代成員，憑著自身的努力與積極，除了演藝圈的工作外，其副業更是經營的有聲有色，更被封為「最美老闆娘」，自從2020年結婚後，生活也過得非常順遂。怎料，詹子晴日前卻罕見透露負面情緒，自認「離幸福好遙遠。」
娛樂中心/綜合報導
詹子晴日前在社群平台分享心聲，「今年真的是太多的不快樂，讓我覺得離幸福好遙遠，有的時候是自己困住了自己。」據了解，詹子晴今年後半段過得有些不順，包含身體健康亮紅燈，長了一顆5.8公分的腫瘤，嚴重影響生活與工作，緊接著又發生電商事業款項被盜刷、旗下藝人照片被冒用，以及最疼愛她的婆婆離世。
或許是經歷這些事，才讓詹子晴有感而發，選擇把自己困住一段時間。所幸經過和朋友們露營出遊後，讓她慢慢找回快樂，「一起坐車也好笑、一起煮火鍋也好笑、一起唱歌也好笑、一起玩電動滑板也好笑、一起朔溪也好笑、一起玩沙灘車也好笑。和一群有趣的朋友在一起，不管做什麼都讓我好快樂。」
最後詹子晴也意識到，「其實快樂的鑰匙一直都在自己手裡，要不要快樂，是可以選擇的」，也透過這次出遊發現，「原來當我們聚在一起，一起享受當下的幸福，就是最美好的回憶」，也希望自己不要再被困住，「一些小日常小美好，我們就好好的擁有當下的幸福吧。」（編輯：詹鎰睿）