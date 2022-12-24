專訪／六都唯一市議員　孤鳥吳佩芸不擔心時力泡沫化

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身為六都唯一的議員當選人，吳佩芸一舉一動都具有指標性意義。她本人倒不悲觀，認為在疫情影響投票率、小黨互相夾擊下，時力選票流失已是必然。但從黨中央在九合一打出的成績，不必過度擔心泡沫化或一蹶不振，「時力的支持度確實沒有過去高，但我的選區有17%、新竹可以連任3位，代表大家對時力撐開藍綠現有框架的表現，還是肯定的。」
以往時力多以理念及形象吸票，不擅陸戰，吳佩芸依據自身經驗進行調整，「6位編制內助理以參選過、未來有意從政者優先，團隊平均年齡低於35歲，透過增加實務經驗接地氣，為時力和自己創造更多的價值，讓選民看到。」
正因團隊成員年輕，未來結合吳佩芸的醫藥專業問政風格，訴求對象以青壯年人口為主，從托育托幼、社宅等議題，旁及社區醫藥、高齡照護等社福面向。「未來我希望進衛環委員會發揮專業，選舉過程年輕爸媽對我回饋很多，全球通膨之下台中居大不易，年輕世代對改變現狀有很大的期待。」
先前吳佩芸已表態不加入任何黨團，也不會支持他黨議長候選人。在複雜的議會殿堂，這隻不輕易妥協的孤鳥，該怎麼飛？她樂觀的說：「先前我們揭發那麼多不公義案件，也沒大黨遮蔽啊！小黨沒有包袱，更能從市民的立場爭取權益。若要提案，還是會找人連署，相信很多年輕優秀的議員，不會以黨的框架去看待其他議員推動的法案。」
4年前選舉過程中和她有衝突的資深議員何文海，日前當選市議會民進黨團總召，未來和民進黨進行議題合作時，會不會尷尬？吳佩芸說，何文海的政治路線、資源財力、個人理念和她是有差異性的，「公歸公私歸私，我不會因過去的衝突挾怨報復，或有任何偏頗、不好的言論」。