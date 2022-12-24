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聖誕節開運有秘訣！命理師教6妙招：衣服選對顏色旺五行

▲聖誕節常用聖誕花圈、聖誕紅、聖誕樹來裝飾自己的辦公室或居家環境，不過聖誕布置除了能應景外，還能成為開運關鍵。（示意圖／取自unsplash）
▲聖誕節常用聖誕花圈、聖誕紅、聖誕樹來裝飾自己的辦公室或居家環境，不過聖誕布置除了能應景外，還能成為開運關鍵。（示意圖／取自unsplash）

記者鍾怡婷/綜合報導

聖誕節充滿歡樂、幸福的氣氛，周遭正能量磁場強，命理專家楊登嵙老師提醒，可以把握時機，透過簡單6妙招達到開運效果，尤其選對衣服顏色，可以興旺五行，建議穿著火的顏色，包括紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系。此外，聖誕樹一般是用杉、柏之類的常綠樹、塑膠或金屬做成，象徵生命長存，好好運用聖誕布置，除了能應景外，還能成為開運關鍵喔！

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▲聖誕節穿著暖色系衣物，可以興旺五行來開運。（示意圖／取自unsplash）
▲聖誕節穿著暖色系衣物，可以興旺五行來開運。（示意圖／取自unsplash）
一、 燈光開運：聖誕節可以用暖色系燈光裝飾聖誕樹、聖誕花圈，還可以用閃爍的方式，讓氣氛更有活力、更溫馨、更浪漫，紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等為暖色系，不可全部白、藍等冷色系。冷色系代表著冷漠、無情，在地理風水學上不利於人際關係，運勢不開。

二、飾品開運：聖誕樹上裝飾著各種燈燭、彩花、玩具、星星，掛上各種聖誕禮物。都是代表喜氣、豐收、希望，將聖誕樹安放在大門玄關上，可以吸收聖誕節的好運氣。

三、衣服開運：天氣寒冷，五行喜火調候，火的顏色為紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，穿著顏色鮮艷、亮麗、活潑且鬆軟衣物，讓自己心情也亮起來，開心起來，神采飛揚，好運氣就跟著來。

四、聚會開運：不可自我封閉，好像把自己一人關在家裡，聖誕節當天可以請親朋好友來家裡坐坐、聊天，適當的聚集人氣，適宜的與朋友聚會，能讓委屈得到宣洩，內心不會孤單、寂寞，能讓你心裡充滿溫暖，有利提升運氣。

五、送禮開運：在耶誕節那天，你就可以給你的家人，或是朋友贈送一份你為他們精挑細選的禮物，當天贈送的禮物與平時有著一些差別！因為它不僅可使對方心生愉悅，增進你與他們的感情，有送才有得，能為你帶來一些好運。

六、聖誕餐開運：聖誕節火雞大餐是必備的，聖誕節在冬季，進行食補是為抵禦冬天的嚴寒，補充元氣，在冬季應少食生冷食物，也不宜過量的進補。一般人可以適當食用一些熱量較高的食品，可以吃些牛、羊肉，但同時也要多吃新鮮蔬菜，吃一些富含維生素和易於消化的食物。養精蓄銳，補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到，不再無精打采，畏畏縮縮。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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