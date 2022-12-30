2022總回顧／兄弟2連霸！林威助帶兵一心不亂奪冠

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林威助改革的不只是訓練方式，而是更有效地利用春訓強化弱點，同時可以在添購發球機、以及長網後，打擊的部分也是助總要求，但更重要的是戰術的運用與確實。
過去中職「彈力球」時代已經過去，這兩年主要以推進、守備等強調為主的中信兄弟，助總勇敢啟用李聖裕、黃韋盛等新人，也願意給王政順、陳偉漢等球員機會。
2021年牛棚幾乎以蔡齊哲、吳俊偉、李振昌的「泡麵三人組」扛下，而官大元的頂替也是功不可沒，今年兄弟開季，一度陷入5連敗狀況，加上樂天氣勢正旺，洋投泰迪又因為家庭因素提前離台，象魔力跟德保拉苦撐，7月象魔力又被韓職看中離台，一度陷入1洋將的狀況。
考驗助總跟投手教練佛斯特的調度，然而本土好手吳哲源、官大元、陳柏豪也把握住機會，不但連續撐了2週，也讓兄弟本土投手價值被看見。
尤其是吳哲源，吞下1敗後，創下11連勝的隊史紀錄，甚至追平「大郭」郭源治，睽違24年的大紀錄，實在是功不可沒。
捕手方面，福來喜順利卡位成功，即便球團找來麥力德等洋將，他因為優異的守備經驗跟配球夠靈活，獲得助總賞識，最後在台灣大賽，福來喜在第三戰滿壘敲出長打，奠定了贏球基礎，他也獲得球團未來持續談續約的機會。
助總的用兵態度，會以球員是否成熟的角度去思考，他希望球員要有認知，知道自己是什麼樣的球員，讓隊裡競爭持續，也告誡球員機會來要把握住，不能放鬆，一旦站上場就不能鬆懈，這樣的拚鬥精神，加上二軍農場養成逐漸成熟，也難怪兄弟拿能下2連霸，甚至明年有爭取3連霸的機會。