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2022總回顧／兄弟2連霸！林威助帶兵一心不亂奪冠

▲中信兄弟林威助總教練。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟林威助總教練。（圖／兄弟提供）

文/吳政紘

中信兄弟總教練林威助自2021年接任以來，帶兵風格明確，不但重用許多年輕小將，更是大膽調度，加上唯一王牌德保拉夠穩定，福來喜、吳哲源等本土投受崛起，讓兄弟勇奪2連霸，甚至有機會創下兄弟隊史自2003年以來，睽違20年，第三次的三連霸王朝。

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回到2021球季，自春訓開始，林威助就下達許多新指令，要改革兄弟的春訓練習，並且綜合他這幾年在二軍的經驗，不完全只按照日式風格打造兄弟球風，就可看出助總的「Style」。

林威助改革的不只是訓練方式，而是更有效地利用春訓強化弱點，同時可以在添購發球機、以及長網後，打擊的部分也是助總要求，但更重要的是戰術的運用與確實。

過去中職「彈力球」時代已經過去，這兩年主要以推進、守備等強調為主的中信兄弟，助總勇敢啟用李聖裕、黃韋盛等新人，也願意給王政順、陳偉漢等球員機會。

2021年牛棚幾乎以蔡齊哲、吳俊偉、李振昌的「泡麵三人組」扛下，而官大元的頂替也是功不可沒，今年兄弟開季，一度陷入5連敗狀況，加上樂天氣勢正旺，洋投泰迪又因為家庭因素提前離台，象魔力跟德保拉苦撐，7月象魔力又被韓職看中離台，一度陷入1洋將的狀況。

考驗助總跟投手教練佛斯特的調度，然而本土好手吳哲源、官大元、陳柏豪也把握住機會，不但連續撐了2週，也讓兄弟本土投手價值被看見。

尤其是吳哲源，吞下1敗後，創下11連勝的隊史紀錄，甚至追平「大郭」郭源治，睽違24年的大紀錄，實在是功不可沒。

捕手方面，福來喜順利卡位成功，即便球團找來麥力德等洋將，他因為優異的守備經驗跟配球夠靈活，獲得助總賞識，最後在台灣大賽，福來喜在第三戰滿壘敲出長打，奠定了贏球基礎，他也獲得球團未來持續談續約的機會。

助總的用兵態度，會以球員是否成熟的角度去思考，他希望球員要有認知，知道自己是什麼樣的球員，讓隊裡競爭持續，也告誡球員機會來要把握住，不能放鬆，一旦站上場就不能鬆懈，這樣的拚鬥精神，加上二軍農場養成逐漸成熟，也難怪兄弟拿能下2連霸，甚至明年有爭取3連霸的機會。

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