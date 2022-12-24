籃壇放大鏡／驚爆內幕！　台灣籃壇史上最嚴重的公關危機

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本次事件爆發的主因是1.5萬滿場球迷都不知道霍華德缺席，即使他沒擺上先發名單中，仍期待他在比賽後段能上場「即刻救援」，未料又被現場主持人威廉「爆雷」，球迷情緒炸鍋，也讓雲豹在場邊的制服組臉色鐵青。
其實霍華德一直到比賽開打前10分鐘才確定缺席，讓球團措手不及。公關團隊私底下透露，「我們也是滿頭問號，甚至也是到威廉脫口而出，才知道霍華德確定不打，當時球迷負面情緒已經沸騰，我們根本來不及反應。」
T1聯盟罕見安排單隊三連戰的賽程，雲豹成為苦主，37的霍華德又是當紅炸子雞，無論主、客場球迷都希望能一睹風采。而賽前球團也確實打算讓霍華德連打3場，才會定出上場時間單節7分鐘、全場不超過30分鐘的規則，就是希望魔獸能連三日出賽。
未料霍華德在三連戰最終戰身體出現不適，球團緊急安排他進行身體檢測，而霍華德的原則就是依照醫療團隊評估，「若醫生說我可以上場，就一定會出賽；但若評估不宜上場，那就絕不冒險。」最後結果為後者。
有球迷提出疑問，若早知三連戰要承擔風險，為何不讓霍華德在第2戰客場輪休？球團知情人士透露，「球隊的確有考慮只讓霍華德在主場出賽，但如果刻意在客場缺席，恐引起部分球迷反彈，加上中信高層也來請託，才會做此決定（三連戰）。」
霍華德臨時決定缺席，連現場球賽轉播單位也不知情；面對球迷提前離席、倒喝采和要求賠償的反彈聲浪，雲豹球團也緊急啟動危機處理，盼能將傷害降到最低。
雲豹前總經理蘇翊傑宣布請辭、負責。記者也詢問，其實蘇翊傑賽前也並不知霍華德不會上場，為何要成為此事件的代罪羔羊。蘇翊傑僅簡單回應，「一切責任我扛，接下來不會再參與球隊管理事務。未來會休息一陣子，再做打算。」但近期有消息指出他將重新轉換回球員身分。
一名不具明的球團高層表示，「霍華德能來台灣打球，蘇翊傑絕對功不可沒，但也因為處理霍華德的相關事宜，每天都忙得不可開交，也影響復出的時間表。」
雲豹的補償也以展現極大誠意，除了贈送高額的購物金外，進場觀眾能免費兌換2張門票，且全部升級。同時球團也額外花費與售票平台合作，以簡訊發送「資格碼」給當日購票球迷，方便進場民眾兌換。
即使雲豹拿出最大誠意彌補，但後續球迷是否會買帳、輿論風向為何仍是未知數。不過據悉球團針對聯盟對前雲豹總經理蘇翊傑開罰並不能諒解，尤其蘇翊傑已卸下指揮棒，罰責卻要新上任的張建偉承擔。
另外，根據球團內部消息指出，已考慮撤換主持人威廉。威廉接下雲豹主持棒後，爭議不斷，不僅主持風格受到質疑，又在魔獸意外缺席的比賽中，不斷口誤，還提前爆雷，踩到球團底線，未來雲豹主場更換主持人的機率非常大。