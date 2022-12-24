HBL／戰況逐漸明朗　永仁、陽明率先晉級

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A組永仁、北一女3連勝，普門2勝1敗、南山1勝2敗，都還有晉八機會，永平、竹商各3連敗，確定掉外卡賽，各隊都還2場，普門最多4 勝、南山最多3勝，永仁即便2連敗，3勝2敗作收，但它已都贏普門、南山，因而篤定排A組前三名，直接晉八。
北一女雖已3連勝，最後如2連敗給普門、永仁，普門則贏北一女、輸南山，兩隊同為3勝2敗，南山又連贏竹商、普門，也是3勝2敗，且3隊互咬，得比彼此對戰勝負分，取2隊晉級，因而北一女小有風險，縱然這個機率甚低，卻不能完全排除。
B組也是，陽明、淡商3連勝，金甌2勝1敗、南湖1勝2敗，都還有晉八機會，忠明、苗商各3連敗，確定掉外卡賽，各隊都還2場，金甌最多4勝，南湖最多3勝，陽明即便2連敗，3勝2敗作收，但它已都贏金甌 、 南湖，因而篤定排B組前三名，直接晉八。
隊互咬，得比彼此對戰勝負分，取2隊晉級，因而淡商小有風險，縱然這個機率甚低，卻不能完全排除。 A、B兩組的上述狀況，只要有一生變，基本上A組的北一女、B組的淡 商，就都可晉級，且機率甚高。
A、B兩組4、5、6名共6隊打外卡賽，26日先由A5對B6、B5對A6，兩支贏隊27日各挑戰B4、A4，兩贏隊晉級，八強末班。
這也是永仁100學年起連12季晉八強，含101、102學年二連霸，另拿4 個亞軍、2個第三、1個第四、2個第六。陽明則108學年起連4季、改制後迄今共15度晉八強，含97學年獲隊史最佳的亞軍，109學年第三，103、110學年上季則2獲第四。