HBL／戰況膠著！　高苑、松山率先搭上8強列車

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光復雖已3連勝，最後如2連敗給泰山、高苑，泰山則贏光復、輸東泰兩隊同為3勝2敗，東泰又連贏治平、泰山，也是3勝2敗，且3隊互咬，得比彼此對戰勝負分，取2隊晉級，因而光復小有風險，縱然這機率甚低，卻不能完全排除。
B組也是，松山、能仁3連勝，南山2勝1敗、成功1勝2敗，都還有晉八機會，南湖、三重各3連敗，確定掉外卡賽，各隊都還2場，南山最多4勝，成功最多3勝，松山即便2連敗，3勝2敗作收，但它已都贏南山、成功，因而篤定排B組前三名，直接晉八。
能仁雖已3連勝，最後如2連敗給松山、南山，南山則贏能仁、輸成功，兩隊同為3勝2敗，成功又連贏南山、三重，也是3勝2敗，且3隊互咬，得比彼此對戰勝負分，取2隊晉級，因而能仁小有風險，縱然這機率甚低，卻不能完全排除。
A、B兩組的上述狀況，只要有一生變，基本上A組的光復、B組的能仁， 就都可晉級，且機率甚高。A、B兩組4、5、6名共6隊打外卡賽，26日先由A5對B6、B5對A6，兩贏隊27日各挑戰B4、A4，兩贏隊晉級，八強末班。
這也是高苑104學年起連8季、隊史共17度晉八強，含90學年獲第二名，另拿2個第三、1個第四。松山則109學年起連3季、隊史共21度晉八強，曾6度封王，含97至99學年三連霸，103、105、106學年再添3冠。