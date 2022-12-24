HBL／國手王詩涵轟新高20分　北一女晉級差一步

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教練駱燕萍說，儘管一路領先，但下半場南山防守加壓，失誤就變多了，也是分數一直僵在那兒，無法再突破主因，她說，幾名U18國手集訓那段時間，全速全程防守變成北一女練球的主軸，她們回來後有適應不良，也多少反映在今天此役，但高三生仍會續是主流戰力。
話鋒一轉，駱燕萍說，學姊王詩涵最後一年，她才華橫溢，進攻能力尤強，但「太愛拉竿」，往後得要「少拉」一點，避免無謂的失誤。
對教練先褒後貶，出身JHBL台南太子國中的王詩涵說：「自己進攻手段、招式是不少，動作尤很多，國中時就已會拉竿，但其時的教練說，保留一點，到高中再拉吧。」
王詩涵說，來北一女後，確是「多拉了一點」，今天教練點她，肯定她好，以後會再拿捏，她說，U18培訓回來，花了點時間融入球隊，現算好很多，本季對她及隊友學妹，將是關鍵的一年。功課好，3年前太子國中畢業前，王詩涵曾說：「選擇讀書或繼續打球未定，但如要打球，高中非北一女不讀。」最終她真的披了「小綠綠」戰袍。
很快3年就要過去，王詩涵說，往後上大學，是要拚UBA一級，走籃球，或只進二級學校，重心放在課業，學其他一之長，迄今未定，得再跟家人商量，先打完本季HBL再說。
UBA如要拚一級，繼續籃球路，以王詩涵的球技、功課，台大、成大乃至台科大，都不排除，因她的學科成績，應有機會上榜，但她重申，屆時再研究評估，可以確定的則是，無論UBA打一或二級，大學畢業後，她的下一步，大抵不會有投入WSBL選秀的選項。
「太愛拉竿」的王詩涵之外，學妹中鋒黃子芸雖拿19分、8籃板，但也沒放過她，直批她禁區霸氣不足，籃下攻防稍有一點「抖」黃子芸說，其實她不會怕跟對手扛，而是還沒進入太狀況，有信心可漸入佳境。
南山1勝2敗，高三中鋒張家瑄21分、12籃板「雙十」，但也有10失誤，另類「大三元」，「一姊」射手劉芳瑜19分、高一菜鳥葉侑璇10分，各進1記三分球。