柯文哲任內最後份公文批議會「勾結財團」？藍綠議員嗆告
台北市長柯文哲昨（23）日是8年市長任期最後一天法定工作日，而在收拾私人物品時，被問到「任內最後一份公文簽署」一事，柯文哲則透露是針對之前遭到台北市議會否決覆議的「警察局監視器採購案」，並直言會在公文內加註「財團勾結議會，詐取國家錢財」。對此北市議會藍綠議員們都大表不滿，甚至嗆聲柯文哲在卸任後，議員考慮聯合集體提告。
記者丁上程／台北報導
柯文哲昨日在市長室收拾私人物品時，現場媒體也詢問柯文哲「最後一份簽的公文會是什麼？」對此柯文哲仍舊心繫日前提出覆議案遭到否決的「警察局監視器採購案」，並直言自己一定會在公文上明述「財團勾結議會，詐取國家錢財」，柯文哲強調，自己還是很反對為何北市府一年要浪費8600萬，「不需要嘛，沒有必要花那個錢，所以我一定要在最後一份公文交代清楚。」
對此國民黨議會黨團書記長秦慧珠表示，若柯文哲在公文上不是寫這幾個字，只是批完再對外放話，就是敢說不敢做；如果他敢寫也是古今奇葩，全體議員就可以告他了。「柯文哲是口水多過政績的市長，上任前、下台前到處噴口水，臨去秋波還在亂嘴，非常沒水準又沒格調。」
民進黨議員簡舒培則指出，這案子是市政府發包，又不是議會發包，為什麼是議會勾結？「就連出問題也是市府，議員發現問題並要求解決，就叫勾結廠商，不是很好笑嗎？」簡舒培說，柯文哲不能把自己的責任推給議員，要他說清楚到底藍綠議員是誰勾結，不要模糊焦點、混淆視聽，抹黑所有議員。