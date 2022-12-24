內幕／郭台銘選總統機率低　2024大選挺誰將左右選情

我是廣告 請繼續往下閱讀
只不過，近郭人士認為，郭台銘參選機率極低，幾乎不可能，雖然郭關心政治，但也很討厭政治這一套，且郭台銘身邊親近的人，包括鴻海老臣、郭的大兒子都持反對意見，除了郭在商場上的黑資料，恐被翻出之外，也認為郭霸氣的個性，比較不適合站在第一線，當King maker更為適合。
近日郭台銘罕見高調怒嗆薛瑞元，也讓外界嗅到政治意味，不過，與郭台銘共事過的黨內人士仍認為，參選機率頂多是從0%提升至3％，目前仍沒有參選的意願和可能，但是郭近期的發言轉為高調，的確是不滿政府阻擋疫苗的出口，另外，也是因為國民黨氣勢正好，可以順著風向測試水溫。
據了解，郭雖暫時沒有意願參選，但對於政治不能說沒有企圖，從近期郭台銘的新聞聯絡人從過去的永齡基金會執行長劉宥彤改為何龢就可見端倪。
郭台銘過去參加總統初選時，最大的問題就是沒有真正的政治幕僚，而郭新任的新聞聯絡人何龢過去從事政治行銷工作，也是國民黨體系出身，與黨內多名政治人物過去都有合作關係，對於政治運作十分了解，郭因此器重他，讓他擔任新聞聯絡工作。
黨內人士解讀，郭聘雇專業的政治幕僚，當然是在為2024年佈局，郭就算不親自參選，對國民黨也有舉無輕重、左右時局的影響力；而呼聲很高的新北市長侯友宜也與郭有一定默契，國民黨2024年有重量級選手抗衡民進黨對手賴清德，黨內這次國民黨提名制度一定要公平、公正、公開，提名最強候選人，讓國民黨重返執政。