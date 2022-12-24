坦言聲量輸王鴻薇 吳怡農分析2原因、籲用選票約束抹黑
台北市中山、北松山區立委補選將於1月8日投票，民進黨候選人吳怡農今（24）日與在地議員許淑華赴草埔市場拜票。吳怡農於掃街前受訪表示，這段時間國民黨候選人、對手王鴻薇抹黑、造謠、攻擊、噴口水，自己沒有辦法改變對手行為，只能拜託選民約束這種對民主發展不健康的攻擊；吳也說，自己網路與媒體聲量落後王，因為王已經選了一年多，且負面選舉確實有用，但自己還是會堅持有建設性的選舉。
記者黃宣尹／台北報導
吳怡農今日上午在許淑華陪同下，前往草埔市場拜票，並於會前接受聯訪。被問及王鴻薇要求辯論，且砲轟缺乏民主常識，吳怡農說，自己從參選第一天，就是因為對民主、選民重視，所以向大家承諾打一場正向、乾淨選舉，透過議題主張、政見爭取支持。
吳怡農說，這段時間王鴻薇抹黑、造謠、攻擊、噴口水，自己沒有辦法改變對手行為，只能拜託選民約束這種對民主發展不健康、沒有建設性的攻擊。
另被問及網路聲量輸給王鴻薇，吳怡農表示，投入選舉第一天，網路與媒體聲量就落後，第一個原因是因為王鴻薇從市議員連任就開始在選舉，選了一年多，聲量非常高，另一個原因是，這段時間王鴻薇攻擊、謾罵、抹黑、造謠，這些負面選舉模式有用，網路聲量也看得出來，但吳也說，雖然惡意操作會搏取聲量，但知道社會大眾更期待有建設性的選舉模式，自己會堅持。