韋禮安神曲有多難？街頭藝人嘆氣 釣出本尊：難為你了
實力派唱將韋禮安曾多次獲得金曲獎肯定，他去年發表的創作情歌《如果可以》，搭上九把刀電影《月老》成為主題曲，完美貼合劇情，打動無數人心，成為音樂排行榜常勝軍，並自行翻唱日文、韓文版本紅到海外去。他昨（23）日在臉書曬出一段趣味影片，竟是在信義區巧遇街頭藝人演唱這首神曲，曲畢後竟嘆了一大口氣，韋禮安笑說「難為他了」，笑翻一票網友。
記者江芷稜/綜合報導
不過，這位街頭藝人黃烱銘也非同小可，他是知名公司凱渥的簽約藝人，還曾參加歌唱節目《聲林之王3》比賽，與黃祝賢儒、柏霖演唱韋禮安的歌曲《還是會》，完美配合一鳴驚人，該影片累積77萬次點閱率，可惜最後未能順利脫穎而出。
他近日忍耐冬日低溫，自彈自唱韋禮安的《如果可以》，優美聲音吸引許多人駐足，竟然連演唱者本尊也在旁聆聽、錄影記錄當下，黃烱銘彈奏完尾奏後，竟然長嘆了一聲，讓韋禮安感慨「難為他了，我每次唱完內心也是這個表情」，還標註「有多難唱」，逗趣影片獲得2萬多人按讚。
韋禮安粉絲笑說「本尊幹嘛不上前合唱啊」、「拍攝者不救」、「一聲長嘆，道盡唱完這首歌的艱辛」。黃烱銘也親自回應韋禮安的IG貼文，害羞表示「不好意思，我下次會注意表情管理的」、「對不起，我沒認出韋禮安本人，早知道我就不要做那個表情了」，歌迷安慰他「沒事，這首歌真的很難唱」、「放輕鬆沒關係的」。