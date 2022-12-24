博客來假承攬真僱傭？勞動部將請地方政府查處、違法開罰

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他檢視阿姨帶來的合約，才發現博客來跟阿姨簽的是清潔服務「承攬」合約書，但這20幾年來，阿姨被要求打卡上下班，工作時間受博客來的嚴格管控，打掃範圍也是依照博客來指示，皆顯示阿姨受博客來的高度指揮監督，是非常標準的「僱傭」關係，質疑博客來以「承攬契約」規避應支付的勞健保、資遣費等。
博客來今（24）早緊急召開會議討論，發出正式聲明表示，期望與當事人改為僱傭關係方案。
針對博客來與清潔服務人員簽署承攬契約而涉有假承攬真僱用爭議事件。勞動部回應，勞務契約雖得基於契約自由原則本誠信約定勞動（僱用契約）或（承攬契約）等不同的勞務提供方式，但勞務契約之性質是否屬於勞動契約，並不受契約名稱、形式之拘束，應就整體契約內容及勞務提供事實情形，依從屬程度高低作綜合判斷。
為協助勞工、事業單位釐清是否為勞動契約關係，勞動部已訂定「勞動契約認定指導原則」及「勞動契約從屬性判斷檢核表」，明示勞動契約的各項判斷要素。勞動部部絕不容許事業單位濫用與自然人簽訂承攬契約的方式，來規避勞動法令上課予雇主之相關責任與義務。
勞動部申明，對於博客來是否涉有假承攬真僱用等損及勞工勞動權益情形，將請地方政府依法查處，如有違反相關勞動法令事實，將由裁罰機關依法處罰。