台北低溫8.5度創入冬新低！聖誕節再冷1天 跨年天氣有變
受到寒流及輻射冷卻效應影響，今（24）日清晨全台急凍，最低溫出現在桃園大溪永福測站及苗栗農改場測站僅攝氏4.3度，南投中寮也只有攝氏4.8度，台南虎頭埤攝氏5.3度。至於平地人工測站方面，宜蘭攝氏8.1度最低，其次是淡水的攝氏7度與台北攝氏8.5度，都創今年入冬最低溫紀錄。中央氣象局預估，這波寒流預計會影響到下週一（12/26）清晨，白天起才會慢慢減弱回暖。不過下週三（12/28）起東北季風再次增強，並且會持續影響到週末跨年夜，預估北台灣會轉為濕冷的天氣型態，中南部地區維持晴朗、日夜溫差大的天氣。
記者張勵德/綜合報導
氣象局指出，這波寒流搭配明顯的輻射冷卻效應影響下，北部及東北部地區天氣非常寒冷，其他地區早晚也非常寒冷，尤其中南部地區白天高溫回升到攝氏20到22度，但早晚低溫僅攝氏6到9度，日夜溫差非常大，今晚是平安夜，民眾外出過節，務必要做好保暖準備。
目前氣象局也持續針對全台19縣市發布低溫特報，其中高雄以北及宜蘭為橘色燈號（非常寒冷，恐出現攝氏6度以下低溫），屏東、花蓮及台東、金門為黃色燈號（寒冷，恐出現攝氏10度以下低溫），請民眾要特別留意。
預估下週一這波寒流逐漸減弱，白天起氣溫緩步回升，但各地早晚氣溫仍然偏低，中南部日夜溫差大。好消息是晴朗的天氣還能維持到下週二（12/27），僅基隆北海岸、東半部地區有局部短暫雨，大台北山區也有零星短暫雨。
氣象局預估，下週三起到週五（12/30）受到東北季風影響，北台灣天氣轉涼，預估低溫又將降到攝氏14度左右，高溫約攝氏16到19度，且因水氣增加，基隆北海岸、大台北地區及東半部地區將有局部短暫雨，跨年夜北部及東半部恐怕將在濕濕冷冷的天氣中度過。其他地區維持多雲到晴，中南部地區日夜溫差大，早晚低溫約攝氏12到15度，白天高溫約攝氏22到24度。