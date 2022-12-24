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林奕華2月入市府！許淑華拿蔣萬安對比　斥佔茅坑不拉屎

▲許淑華痛斥，林奕華2月才要擔任副市長，現在就放話，當初蔣萬安就願意請辭，為何林就不請辭？（圖／記者葉政勳攝，2022.12.24）
▲許淑華痛斥，林奕華2月才要擔任副市長，現在就放話，當初蔣萬安就願意請辭，為何林就不請辭？（圖／記者葉政勳攝，2022.12.24）

記者黃宣尹／台北報導

台北市長當選人蔣萬安將於25日上任，其中一名副市長確定將由國民黨立委林奕華出任，不過林刻意選在明年2月才就任，巧妙拖過時程，讓其將留下的大安區立委席次任期不滿一年，依法不用補選，引發論戰。民進黨台北市議員許淑華今（24）日於草埔市場受訪表示，林奕華2月才要擔任副市長，現在就放話，當初蔣萬安就願意請辭，為何林就不請辭？許也說，奉勸林奕華，如果要這樣，就等立委任期到再擔任副市長，這樣選民會覺得非常有格調。

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▲許淑華今日陪同吳怡農於草埔市場拜票。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.24）
▲許淑華今日陪同吳怡農於草埔市場拜票。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.24）
林奕華昨日宣布，將接任蔣萬安市府團隊的副市長職務，不過卻要到明年2月才就職，算準時程技術性讓大安區不用補選；再加上本屆立委任期應至2024年1月31日，待確定辭職後，林奕華將不會做滿，連串爭議引發論戰。

許淑華今日受訪表示，林奕華2月才要擔任副市長，現在就放話，應該現在請辭，不是先預留自己的位置，先把自己位置補好補滿，這充滿算計。

許淑華說，選民選票是支持林奕華擔任立委，要當副市長就請辭補選，蔣萬安就願意請辭，為何林奕華不請辭？還要拖到2月？「你把台北市民當傻子嗎？」機關算計的態度選民不會支持、大家會撻伐。 

許淑華接著表示，林奕華讓台北少了一個立委，這很惡劣，她有條件擔任副市長，大家會支持，但不要佔著茅坑不拉屎，大安區民眾沒有立委服務，這非常惡劣。

至於林奕華表示，將由國民黨不分區立委曾銘宗協助大安區做選服，許淑華對此感嘆，不分區對地方結構完全不了解，不是拿不分區搪塞，選民不是投票給曾銘宗；許也說，奉勸林奕華，如果要這樣，就等立委任期到再擔任副市長，這樣選民會覺得非常有格調。

▲林奕華將接任台北市副市長，除將無法做滿立委任期外，拖到2月才就職，技術性迴避補選也引發譁然。（圖／翻攝自林奕華臉書）
▲林奕華將接任台北市副市長，除將無法做滿立委任期外，拖到2月才就職，技術性迴避補選也引發譁然。（圖／翻攝自林奕華臉書）

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