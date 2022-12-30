2022總回顧／王柏融奮力拚翻身！從育成開始最後的挑戰
2022年對日職旅外球員來說是非常難熬的一年，尤其對火腿隊「台灣大王」王柏融來說，一度陷入開季低潮，之後幾乎都在二軍度過，但先不看帳面成績，火腿隊依舊願意以育成方式簽下他，給他1500萬日幣的年薪肯定，王柏融也重新選擇199的背號，象徵回到原點，再拚新的日職人生。
文/吳政紘
2019年，王柏融和火腿簽下3年4億日圓的大約，並穿上99號的球衣遠征日本，王柏融順利走完3年約後，去年跟火腿簽下一年7000萬日幣的合約，可惜開季不如預期，打擊率持續下探，最後也被降下二軍。
王柏融在4月11日下放二軍，自從4月23日在比賽後段上場之後，完全沒有出賽紀錄，最主要原因是他有受傷狀況，直到7月他又重返一軍，可惜7場比賽過去，他又沒有敲安，又被降下二軍。
王柏融在二軍還是很有威力，不但有轟出滿貫砲，也在二軍十分活躍，他在9月28日對羅德之戰回到一軍，並且在換姿勢後，敲出中外野二壘安打，讓人期待他明年是否有機會力拚回到一軍。
過去旅日球員陳偉殷也曾從育成拚回一軍，蕭一傑也曾跟軟銀簽下育成合約，陳冠宇傷後復出轉戰羅德大放異彩，先不論最後王柏融成績如何，只要還留在日職舞台，都還有機會。