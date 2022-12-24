傳統市場掃街強碰 王鴻薇、吳怡農兩度擦肩而過卻無交集
明年1月8日即將舉行台北市中山北松山選區立委補選，距離投票日僅剩下約兩週的時間，國民黨候選人王鴻薇與民進黨候選人吳怡農，兩人都積極進行掃街拜票。而今（24）日上午兩人都不約而同前往北松山的草埔市場進行拜票，雖然吳怡農早王鴻薇近一小時開始掃街，不過雙方仍舊強碰，不過兩度擦肩而過卻都無互動。
記者丁上程／台北報導
王鴻薇在掃街前接受媒體訪問時，表示自己稍早在三民國小參與校慶時，也有碰到吳怡農到場參加活動，但市場掃街的部分因為自己比較晚到，因此還沒有看到他，「我想我們都是抓緊最後的時間全力拉票。」
至於針對與吳怡農辯論一事，王鴻薇則強調，她認為辯論一直是一個討論公共政策很好的方式，自己也很早就向吳怡農提出辯論的邀請，「已經好幾天了，吳怡農先生用各種不同的理由來迴避辯論的議題。」王鴻薇說，尊重吳怡農的選擇，但自己對於辯論「大門永遠是敞開的」。
而在訪問結束後，王鴻薇也深入草埔市場進行掃街拜票。雖然吳怡農早王鴻薇約莫一小時開始掃街，不過疑似是因為吳怡農進度較為緩慢，雙方仍舊在市場中兩度強碰，不過都僅止於擦肩而過，兩人之間都有人潮隔開，因此沒有任何交集。