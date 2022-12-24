民進黨高雄議長人選終確定　康裕成再度拚議長

明（25）日就是高雄市議員宣誓就職兼議長、副議長選舉，國民進黨的人選已知將從康裕成和鄭光峰中決定人選，卻卻遲遲未確定，今日已經是選前最後一天，民進黨終於公布角逐議長的人選，由民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁、黨部主委許智善、康裕成和鄭光峰一起召開記者會宣布，確定由康裕成出馬角逐高雄市議會議長，至於副議長人選則待下午會議後決定。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市議會議長寶座之爭，國民黨、民進黨，兩黨選出議長人選的過程可說是一波三折，國民黨原本決定推派陸淑美角逐高雄市議會議長，豈料陸淑美在選前一天，也就是今日突然發出退選聲明書，宣布退出議長選舉；而民進黨則在康裕成及鄭光峰中始終難以決定，但終於在今日公布參選議長的人選，由康裕成代表民進黨出馬角逐。
鄭光峰指出，這次民進黨沒有過半，這期間一直不停協調，拿下議長勢在必行，他也擔任過主委，現在則是民進黨總召，在這關鍵時刻，藍綠兩黨票數相當接近，以勝選為原則，這兩天交換意見後，決定推出康裕成角逐議長，大家團結贏得勝利，和陳其邁市長一起攜手向前，在這艱困時候一起攜手合作，讓明天結局是美好的。
康裕成則說，感謝協調過程中陳其邁主席和許智善主委的幫忙，感謝鄭光峰議員的成全，民進黨在議會期間展現民進黨的團結，希望明日能得勝，她願意用過去擔任議長的經驗，讓高雄邁向更好的明天，也會代表各黨派議員一起為高雄努力。
陳其邁表示，民進黨這次選得不好，有很多值得檢討、反省的地方，這次連任六屆的鄭光峰做出有利於黨團結的決定，感謝鄭光峰顧全大局，相挺黨內同志，捐棄個人考量，兩位相讓成全大局，大家共同討論，相讓、相挺、相牽成，一起讓高雄更好，以黨為最大公約數展現政治家風範，全力尋求支持，市府團隊和議會、民進黨團會共同合作推動市政，打造幸福、宜居、魅力的高雄，至於副議長人選將待下午黨團會議決定。