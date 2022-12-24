全台瘋跨年 觀光局彙整一生必去跨年迎曙光懶人包

2022年進入倒數，揮別疫情陰霾，全台及離島競相推出精彩跨年迎曙光活動。交通部觀光局為方便民眾趁著跨年假期，安排一趟「一生必去」迎新送舊之旅，特別製做懶人包，彙整5個國家風景區及3個主題樂園的跨年迎曙光活動，無論是梨山高海拔升旗典禮、馬祖東引迎晨曦，或是阿里山日出印象音樂會，全是不可錯失的美好體驗！
記者金武鳯/綜合報導
觀光局彙整的懶人包，可以提供各地遊客選擇最愛，提前規劃行程做好萬全準備。以北部為例，宜蘭外澳舉辦的「東北角迎接龜山朝日」活動，可觀賞特別的龜山旭日、參加健行及騎自行車。中部可前往谷關、梨山，先參加跨年晚會，觀賞山谷燈光秀，翌日到梨山賓館廣場參加升旗典禮，沐浴高山晨曦，體驗海拔逾2千公尺的迎新送舊。日月潭跨年活動，從12月31日晚上8時起，一路high歌到倒數計時，壓軸是在水社、伊達邵碼頭前施放480秒兩岸雙煙火，展現絢爛浪漫的夜空潭影！
麗寶樂園、劍湖山世界、義大遊樂世界等主題樂園，有精彩絕倫的煙火秀、跨年演唱會等，也是親子同樂好選擇。其中邁入第7年的麗寶樂園跨年晚會，自31日晚間9時嗨到2023年元旦凌晨1時，邀請的大咖卡司有原子少年合體，剛獲得金音獎最佳樂團的旺福樂團，金鐘獎最佳戲劇主題曲歌手琳誼等輪番上陣，還有摩天輪燈光秀及330秒煙火秀，隔天還可以搭乘摩天輪觀賞日出，來趟天空之夢尋光之旅！
計劃到南部旅遊的民眾，不能錯過「阿里山日出印象音樂會」，以玉山及日出雲海為背景，欣賞原住民天籟之音，以及悠揚的管絃樂，享受大自然洗禮，在高山許下新年新希望。另私房景點的梅山鄉「隅夷處·耀瑞峰」朝聖，在綠毯般的茶園、青翠山巒及令人陶醉的樂聲中，迎接第一道曙光。此外，劍湖山世界的跨年活動，有數百台無人機結合燈光秀，加上摩天輪煙火秀演出，震撼你的五感體驗。義大世界也有999秒大型立體藝術煙火，透過獨家創意設計，打造如同夜空華爾滋、奇想派對般的夢幻煙火秀。
觀光局表示，到離島迎曙光也是難得體驗。遊客可選擇到「國境之北」的馬祖東引升旗，迎接國境曙光，昂首闊步參加健行活動，沿著海岸線漫旅馬祖，留下難忘的新年回憶。詳細資訊可洽相關國家風景區管理處及遊樂園網站查詢。
無論跨年或迎曙光活動，皆可預見遊客眾多，萬頭鑽動盛況，觀光局呼籲在人潮擁擠或空氣不流通處，仍建議佩戴口罩，並配合各主辦單位防疫規範。同時，提醒遊客參加活動期間，適逢連假，且於半夜、清晨之間，鼓勵民眾多搭乘公共運輸或接駁車，做好保暖禦寒裝備，讓新年假期玩得開心又安心。