國民黨茶壺風暴爆炸 陸淑美退選議長、曾俊傑退黨團運作
高雄市議會議長寶座之爭，國民黨、民進黨兩黨選出議長人選的過程可說是一波三折，國民黨原本決定推派陸淑美角逐高雄市議會議長，豈料陸淑美在選前一天，也就是今（24）日、在民進黨記者會的同時，突然發出退選聲明書，宣布退出議長選舉，半小時後，國民黨議員曾俊傑也發出退黨團運作聲明書，國民黨茶壺內風暴似乎已經爆炸。
記者鄭婷襄／高雄報導
陸淑美在今天上午11點40分發出聲明，指出雖然密集拜訪黨內同志，也有多數議員支持，但人有少數二至三位黨內議員不支持，甚至揚言不惜退黨以表抗議。
陸淑美說「淑美才疏學淺、生性駑鈍、不孚重望，恐有誤本黨爭取議長大事，鄭重宣布放棄本黨提名，建請本黨另覓適當人選代表本黨爭取議長乙職，淑美定當支持」，並請高雄市黨部轉發黨中央。
曾俊傑隨後則發出退出黨團運作聲明，直言針對此次國民黨議長人選提名感到失望，認為曾麗燕議長擔任議會大家長這段期間，議事中立、不分黨派捍衛市民的權益不遺餘力，此次在提名過程中並未知會黨團成員協商之下，逕自決定議長人選，他不以為然感到失望。
曾俊傑認為，議會本是為民喉舌、市民優先的民意最高殿堂，他從政數十年的理念不管在任何黨派或位置，都競競業業為市民監督市政，秉持著這樣的原則，即日起曾俊傑將退出中國國民黨團，加入無黨團結聯盟，繼續爭取公平正義，維護市民權益，並一本初衷，不分黨派，為民服務與市民繼續打拼。