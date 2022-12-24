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國民黨茶壺風暴爆炸　陸淑美退選議長、曾俊傑退黨團運作

▲國民黨原本宣布由現任副議長陸淑美代表國民黨角逐下屆高雄市議會議長，沒想到今（24）日突發出退選聲明。（圖／翻攝自陸淑美臉書）
▲國民黨原本宣布由現任副議長陸淑美代表國民黨角逐下屆高雄市議會議長，沒想到今（24）日突發出退選聲明。（圖／翻攝自陸淑美臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄市議會議長寶座之爭，國民黨、民進黨兩黨選出議長人選的過程可說是一波三折，國民黨原本決定推派陸淑美角逐高雄市議會議長，豈料陸淑美在選前一天，也就是今（24）日、在民進黨記者會的同時，突然發出退選聲明書，宣布退出議長選舉，半小時後，國民黨議員曾俊傑也發出退黨團運作聲明書，國民黨茶壺內風暴似乎已經爆炸。

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陸淑美在今天上午11點40分發出聲明，指出雖然密集拜訪黨內同志，也有多數議員支持，但人有少數二至三位黨內議員不支持，甚至揚言不惜退黨以表抗議。

陸淑美說「淑美才疏學淺、生性駑鈍、不孚重望，恐有誤本黨爭取議長大事，鄭重宣布放棄本黨提名，建請本黨另覓適當人選代表本黨爭取議長乙職，淑美定當支持」，並請高雄市黨部轉發黨中央。

▲曾俊傑發出退出黨團運作聲明。（圖／翻攝自曾俊傑臉書）
▲曾俊傑發出退出黨團運作聲明。（圖／翻攝自曾俊傑臉書）
曾俊傑隨後則發出退出黨團運作聲明，直言針對此次國民黨議長人選提名感到失望，認為曾麗燕議長擔任議會大家長這段期間，議事中立、不分黨派捍衛市民的權益不遺餘力，此次在提名過程中並未知會黨團成員協商之下，逕自決定議長人選，他不以為然感到失望。

曾俊傑認為，議會本是為民喉舌、市民優先的民意最高殿堂，他從政數十年的理念不管在任何黨派或位置，都競競業業為市民監督市政，秉持著這樣的原則，即日起曾俊傑將退出中國國民黨團，加入無黨團結聯盟，繼續爭取公平正義，維護市民權益，並一本初衷，不分黨派，為民服務與市民繼續打拼。

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