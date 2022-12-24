歡聚好食光年貨市集1/71/8展開限量青農大禮包好物連連

中市招考環保清潔隊員　吸引近2千人報名

▲中市環保局清潔隊臨時人員甄選，體能測試男生需負重15公斤沙包，女生10公斤完成60公尺負重跑步(圖／環保局提供2022.12.24)
▲中市環保局清潔隊臨時人員甄選，體能測試男生需負重15公斤沙包，女生10公斤完成60公尺負重跑步(圖／環保局提供2022.12.24)

記者柳榮俊/台中報導

台中市政府環保局清潔隊臨時人員甄選，今(24)日在台中市立豐原區體育場舉辦，統計符合報考資格人數達1982人，共錄取205名，其中特別針對中高齡、低收入戶等特定身份市民提供32名保障名額，平均錄取率約10.3%。今年應考人中有31名碩士以上學歷，另有5成多共1015名具有大專以上學歷者報考，未來經甄選通過並錄取者將依環保局出缺情況安排上工。

我是廣告 請繼續往下閱讀

環保局表示，今年205位臨時人員甄選名額除了一般類組100名、儲備駕駛組55名、重機械操作及汽修組3名外，特別針對中高齡、獨力負擔家計、低收入戶、原住民等特定身份市民提供32名的保障名額，另甄選增加環保專業類組15名，以提升環保局稽查工作能量。分析今年1982名應考人中，男性1460名、女性522名，男女比例約3比1，其中具碩士學歷者有31名，占報考人數1.56%，大專1015名(51.21%)、高中職755名(38.09%)。今年報考大專以上學歷較以往甄選比率高，推測因增設環保專業類組，吸引高學歷者踴躍報考投入環保稽查工作。


環保局長陳宏益表示，甄選作業以落實考試公平性、公開選拔符合清潔隊需求人才及加強照顧弱勢為三大主軸；除環保專業類組加考筆試外，其餘應考甄選方式採資源回收分類技能與體能測試二項辦理。第一階段資源回收分類技能測驗，考生可立即知道自己的成績。接著進行體能測試，男生需負重15公斤沙包、女生10公斤，完成「60公尺負重跑步」，測驗成績以終端攝影記錄判讀相當準確，並聘請專業教練團擔任裁判，考試後即時輸出，15分鐘內即能張貼成績於體育場門口外供考生即時查詢，考試過程完全公開透明化。


環保局說，為維護考試公平性，特聘請台中市體育總會田徑委員會教練團擔任裁判人員，並由政風人員參與招考監督作業，另當日所有甄試工作人員全數由環保局人員擔任，將動員各區清潔隊近200名人力辦理試務工作並維護現場秩序，以確保甄選試務工作公平、公正、公開進行。

新社「小路露營區」　馬告樹林復育成功

中市府元旦升旗　中信兄弟領唱國歌

聖誕老人平安夜不駕雪撬　搭中捷報佳音

保留自然生態　中市和平埋伏坪步道重新開放

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀