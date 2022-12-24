北市立委補選　吳怡農辦公室公布民調：落後王鴻薇4.5%

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吳怡農參選以來遲到、政見論述、嗆人等爭議不斷，因此即使王鴻薇背負落跑爭議，又面臨確診，但吳仍持續苦戰。吳怡農辦公室今日公布最近所做的電話民調顯示，吳怡農的支持度為38.5%、國民黨候選人王鴻薇則是43.1%，吳怡農落後4.5%。
數據進一步指出，若依行政區來看，吳怡農在中山區獲得41.6%的支持度，小幅領先王鴻薇的38.1%；在王鴻薇的大本陣北松山20個里，吳怡農則僅有32.7%的支持度，大幅落後王鴻薇的52.4%。
數據也細分各年齡層支持度顯示，吳怡農在20至29歲以61.6%大幅領先王鴻薇的26.7%，30至39歲以40.9%領先王的36.2%，40至49歲以42.2%領先王的41.6%；不過吳怡農在50至59歲則以26.8的支持度，大幅落後王鴻薇的55.8%，60至69歲也以34.3%的支持度，大幅落後王的48.3%，70歲以上也以31.9%大幅落後王鴻薇的45.2%。
數據就政黨傾向則顯示，雙方陣營支持度都是高度集中，而選擇為「中間選民」的受訪者，吳怡農的支持度以27.4%高於王鴻薇的21.4%；不過值得關注的是，在政黨傾向選擇「其他」的受訪者中，吳怡農又以22.4%的支持度大輸王鴻薇的40.7%。
另外，就候選人的欣賞度與不欣賞度，吳怡農與王鴻薇幾乎不相上下，有49.8%民眾欣賞吳怡農、31.6%不欣賞；另有47.5%民眾欣賞王鴻薇、31%不欣賞。
針對此份民調結果，吳怡農表示，他所堅持的正向選舉得到選民普遍的認同，尤其青年朋友高度支持，如何將這樣的支持與肯定轉化成具體的選票，將是未來2個禮拜要努力和突破的。
吳怡農辦公室指出，此份民調於本月21至22日執行，訪問對象為中山區及北松山20個里，20歲以上具有投票權公民，完成數為1027，在95％的信心水準下，抽樣誤差約為正負3.1％。