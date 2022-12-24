2022企業女子壘球聯賽頒獎典禮　柯夏愛蟬聯MVP

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今天頒獎典禮也邀請到中華奧會蔡家福副主席、企業女壘會長林昆漢、中華壘協吳尚謙副理事長、以及新北市謝秀瑜科長、臺中市政府運動局 李昱叡局長，以及高雄市政府運發局局長室主任藍偉仁等貴賓共襄盛舉。
柯夏愛在去年U18世界盃表現出色，並且率領中華女壘拿下銀牌，今年她球技更是有明顯成長，並且在季後賽表現出色，以下克上方式擊敗年度第一的新世紀黃蜂，同時帶領福添福嘉南鷹勇奪3連霸，功不可沒。
最後經由選考委員決定，她也蟬聯年度MVP，總冠軍賽MVP，今年企業女子壘球聯賽精彩出擊，陳家宜終於如願以償拿下全壘打王寶座，李思詩再度蟬聯打點王后冠。
此外，嘉南鷹柯佳慧以0.490的打擊率，逆轉搶下打擊王寶座，盜壘王則是由新北凱撒姜婷恩拿下。
個人獎項：
- 最佳投手:蔡珈蓁 (新世紀黃蜂)
- 勝投王:蔡珈蓁 (新世紀黃蜂)
- 打擊王:柯佳慧(福添福嘉南鷹)
- 全壘打王:陳家宜(新北凱撒)
- 打點王:李思詩(福添福嘉南鷹)
- 盜壘王:姜婷恩(新北凱撒)
- 三振王:柯夏愛 (福添福嘉南鷹)
l 投手:蔡珈蓁 (新世紀黃蜂)
l 捕手:李思詩(福添福嘉南鷹)
l DP:潘竹瑜(新世紀黃蜂)
l 一壘手:林志霙(福添福嘉南鷹)
l 二壘手:林鳳珍(新世紀黃蜂)
l 三壘手:鄧宇媜(福添福嘉南鷹)
l 游擊手:劉瑄(新北凱撒)
l 外野手:沈嘉玟(新世紀黃蜂)、姜婷恩(新北凱撒)、陳雨庭(兆基穿山甲)
9. 內野金手套美技獎:藍慧賢(兆基穿山甲)
10. 外野金手套美技獎:林沛昀(臺北臺產)
11. 最佳總教練獎:張寧恩(福添福嘉南鷹)
12. 最佳教練獎:黃慧雯(福添福嘉南鷹)
16. 冠軍 MVP:柯夏愛 (福添福嘉南鷹)
17. 年度 MVP:柯夏愛 (福添福嘉南鷹)