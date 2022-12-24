台中市長盃電競決賽登場　8強爭奪冠軍

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市電子競技運動委員會主委、市議員江肇國表示，中市電競屢創六都佳績，而市長盃吸引超過200人報名廝殺，是市府的努力推動以及各大校園、團體、民間企業的資源注入的成果，尤其僑光科大完備的場地讓2022年市長盃圓滿順利，盼望各領域持續投入挹注能量。
江肇國強調，市長盃每年舉辦不同項目的電子競技希望吸引各年齡層族群前來挑戰，目標是全民電競促使臺中市擁有電競人才資料庫，培育在地的選手為臺中奮戰，讓台中保持在臺灣電競的TOP ONE。
僑光科大校長余致力表示，僑光花費超過億元致力發展電子競技相關學科，不僅電競本身，更有賽事直播、賽事評論、多媒體程式等，要讓對電競有興趣的青年學子有機會接觸相關產業。僑光科大資訊科技系師生此次全力協辦2022年市長盃賽事，包含場地部署、賽事執行、賽事轉播，過程的溝通協調和團隊合作是電競運動難得的經驗學習。
運動局表示，今年台中市長盃電競賽，選定廣受年輕人喜愛的電競手機遊戲「Garena 傳說對決」，除考驗選手的觀念、遊戲角色操作熟練度外，團隊間的默契和戰略配合也極其重要，今日決賽採三戰兩勝單淘汰制，取前三名優勝隊伍，頒發獎金及獎牌。
運動局指出，市府非常重視電競運動發展，近連年舉辦「台中市電競嘉年華」，獲得民眾熱烈迴響，台中電競成績也大放異彩，去年全國運台中電競代表隊奪下兩金一銀，今年「傳說對決ACS校園聯賽」青年高中展現實力勇奪冠軍榮耀，還有以「弘光獵鷹」陣容為主成立的《英雄聯盟》太平洋職業聯賽(PCS)戰隊MFT也來自台中。