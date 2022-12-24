陸淑美退選、曾俊傑退國民黨　黃健庭親下高雄協調

國民黨高雄市黨部原本已在12月21日對外公布，由副議長陸淑美代表國民黨角逐議長大位，豈料陸淑美突在選前一天宣布退出議長選舉，議員曾俊傑也發出退黨聲明書，引發譁然，國民黨議長、副議長這盤棋被打亂，秘書長黃健庭緊急親下高雄了解並召開黨團大會，受訪時僅表示會盡最大的努力到最後一刻。
記者鄭婷襄／高雄報導
陸淑美在上午發聲明指出，雖然密集拜訪黨內同志，也有多數議員支持，但仍有少數二至三位黨內議員不支持，甚至揚言不惜退黨以表抗議，恐有誤國民黨爭取議長大事，鄭重宣布放棄提名；曾俊傑隨後則發出退出黨團運作聲明，直言針對此次國民黨議長人選提名感到失望，決定退出中國國民黨團運作，加入無黨團結聯盟。
今日下午三點多，更是流傳出一張共同聲明，代表民進黨參選議長的康裕成將搭檔曾俊傑，參選高雄市議會的議長、副議長，聲明中並有無黨籍議員李順進的簽名，康裕成隨後則證明確有此聲明，曾俊傑則再發出今天的第二則聲明，宣布自即日起退出中國國民黨。
曾代表國民黨參選高雄市長的柯志恩受訪時表示相當遺憾，這個狀況高雄市黨部並沒有充分掌握，國民黨原本佔29席，有很好的空間，卻有同黨同志帶槍投靠，對這樣的結果深感遺憾，黨中央應該要做一些後續的處理；黃健庭則指出，狀況還在努力掌握之中，會盡最大的努力到最後一刻。