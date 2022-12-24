黃光芹批「移交3千萬劑BNT」沒下文！陳時中發布六點聲明

巷仔內／缺人馬、派系各有野心　賴清德須與蔡團結黨內

▲賴清德同額競選民進黨主席，21日於新北三重舉辦首場政見會。（圖／記者葉政勳攝）
▲賴清德同額競選民進黨主席，21日於新北三重舉辦首場政見會。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／特稿

1126民進黨慘敗，總統蔡英文辭去黨主席，副總統賴清德同額參與黨主席補選，民進黨將定於賴清德一尊。惟敗選至今已近一個月，黨內檢討仍不具體，派系仍各有野望，加上賴尚無足以應付大選的完整團隊，且蔡賴2019年的競爭對於黨內部分幕僚來說仍感到微妙，此刻蔡英文、賴清德應要更緊密、公開合作，統合並化解黨內所有聲浪，團結各派系，民進黨才不致在下屆總統選戰正式開打前就落入嚴重頹勢。

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▲蔡英文偕賴清德，以國宴歡迎聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯。（圖／總統府提供）
▲即使進入「後蔡英文時代」，蔡英文、賴清德仍應要更緊密、公開合作，統合並化解黨內所有聲浪，團結各派系。（圖／總統府提供）
即使同額競選黨主席，賴清德並不馬虎，自本周三於新北市正式啟動「向黨員報告」政見發表會，已陸續前進南投縣、彰化縣，預計走遍全台灣各縣市，向黨員說明自己參選黨主席，以及未來掌舵黨務的理念。

黨籍立委認為，敗選之際，層峰即使有諸多會議持續、準備進行，但針對檢討工作，多半仍沒有直接到第一線面對民眾，賴清德是目前唯一走到第一線傾聽的高層，是有凝聚綠營氣勢之用。

惟據觀察，賴清德的首場說明會，除了新北市的新潮流地方議員大力協助外，新北的蘇系立委全員到齊，英系議員也大力協助動員，不過當天並沒有火花四射的批評，綠營基層的氣勢仍未回血，後續場次的基層狀況，以及派系是否仍鼎力相助，值得持續關注。

另一方面，賴清德雖於2019年就曾參與黨內總統初選，不過其目前並未有兵強馬壯、足以應付大選的完整團隊，再加上蔡賴2019年的競爭，即使各界多認為2人已合作無間，但對於黨內部分幕僚來說，賴清德將出任黨主席，仍是相當微妙的，這都是賴清德未來需要面對、且克服的問題。

另據了解，英系的前副總統陳建仁近來走訪立院拜會黨籍立委，英系近來也仍有內部會議持續進行，兵敗台北的陳時中也參與其中，這都證明包含英系，民進黨各派系仍各有野心。

而就在賴清德舉行首場政見會的同時，選後更少露面的蔡英文發出臉書談及敗選檢討，也預告要召開國安會議，雖黨內人士多半不認為應解讀為「較勁」，但由於正、副總統的權責劃分，讓賴清徳目前仍有些綁手綁腳，就連黨務人事目前也難以明確安排，因這都牽連由蔡英文主導的內閣改組，這都顯示，賴清德未來掌握黨機器後，如何與各派系與執政團隊協調合作，仍是極大考驗。

另外，黨內日前透露，黨中央敗選檢討會議已經舉行3場，下周三也會送書面報給中常會，29日還會加開青年議員、交通旅宿座談，檢討持續進行中。不過目前檢討主軸、方向仍不明確，多位黨籍重量級立委接連開砲，言詞交鋒激烈，再加上兵役延長等政見持續引發高度論戰，目前民進黨仍然相當動盪。

距離2024年大選時間所剩不多，民進黨仍氣弱，黨內各派系都應認清，未來蔡英文專掌國政、賴清德掌黨務的體制將確立，另隨著蔡英文進入任期最後階段，交棒本就是自然也應該的，閣揆換人也勢在必行，蔡、賴應要彼此合作，統合執政團隊與黨內的所有聲浪，團結各派系，民進黨才不致在下屆總統選戰正式開打前就落入嚴重頹勢。

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