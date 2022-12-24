台大畢業證書加註「在職專班」　學者：不至於影響就業

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其中，台大目前有25個碩士在職專班，其中13個畢業證書沒加註「在職專班」，為考量一致性，以及專班為業界人才提供培訓，對於已有在職經驗之學生，培訓後的加值效果遠高於一般生，台大教務會議日前通過，要求所有碩士在職專班的畢業證書，都要標示「在職專班」，並從112學年起實施。
此舉引發部分師生不滿，學生認為過去的學長姐都沒有加註，「不加註也比較好看」，並再次於台大教務會議上提案，為保障已入學的碩專班學生權益，希望目前已經在學的學生不受上述決議影響，最後會議並未達成共識，待明年3月教務會議上再討論。
對此，陳振貴分析，以前社會對在職專班沒有壞印象，就是大家來去匆匆，週末、晚上到研究所上課，雖然不像一般生按部就班，但也蠻有求學精神，確實是從這波論文門之後，社會對在職專班學生的學力有質疑，但企業用人有諸多考量，學歷只是其中一小部分，「沒有絕對的影響」。
他認為，台大將畢業證書加註「在職專班」，確實是反映社會對政治人物論文抄襲爭議的印象與評價，目前社會氛圍持負面看法。但他提到，大學要實施新政策，通常會有一個緩衝期，應該要從新入學的學生開始適用，這樣對目前的在學生比較公平，另外，25個碩士在職專班，一部分有加註、一部分沒加註也不應該，同一個學校規定應一致，這部分算是台大處理失當。
陳振貴建議，教育部不僅要檢討在職專班學位授予、品質管控外，也該趁機收斂整理，目前在職專班數量太多，以往都是高階主管去進修，後來變成中階主管，現在則是人人都能上，太過浮濫，教育部應趁機縮減，否則在職專班未來不會受社會與學生的青睞。
曾就讀國立大學研究所的碩士生張小姐表示，聽聞公務員朋友讀政治系所的在職專班，申論題都能開書考，跟她讀正規碩士班的要求差很多。她認為，在職專班對學力、課業的要求，嚴謹度不如一般生，在畢業證書上予以標註，對努力讀研究所的一般生來說較有保障， 另外也希望畢業論文審查門檻要有一致性、跟一般生一樣。