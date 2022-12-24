羽球／首創敗戰榮譽狀、檢舉制　蔡易龍打造全台最大賽事

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Yonex一線入魂全國羽球錦標賽創辦人是年僅39歲的蔡易龍，過去曾是田徑隊的他，一開始對於羽球還是個不折不扣的門外漢，在因緣際會下接觸羽球，未料屢戰屢敗，甚至連長青組的選手都打不贏，也讓他開始鑽研羽球的奧秘，甚至買了200支球拍，最後自己開店，成為《一線入魂羽球概念店》的執行長。
非科班出生的蔡易龍，辦比賽的初衷是讓所有愛好羽球的參賽者，都能享受揮拍快感，因此嚴格限制甲組球員參加一般組，避免獎金獵人「虐菜」，同時還首創檢舉制度，若聲訴成功，還能獲得500元獎金，今天就出現一檢舉成功案例。
蔡易龍強調，「無論實力強弱都有參賽的權力，我不希望專業的球員破壞一般人打球的樂趣。但我同時也希望給予不同層級的羽球人舞台，因此增設了公開組。」
「輸著輸著就會找到贏球之道」，這是蔡易龍的座右銘，他鼓勵小球員勇敢面對失敗，首創「敗戰榮譽狀」，只要在小組賽連吞2敗，就能獲得獎狀和小卡，廣受好評。
《一線入魂羽球概念店》並非大企業，卻能舉辦國內最大的業餘賽事，蔡易龍說，「我堅持用最好的設備，並給選手最高規格的比賽品質，一場比賽至少燒掉200萬，但這不是我一個人的力量，因為有很多好朋友、贊助商的幫忙，才有優質賽事。」
人緣極好的蔡易龍廣交善緣，此賽事的贊助商超過25家，其中知名品牌Yonex、阿默蛋糕、Halo mavis 電商、Canon、寶礦力水德和可樂果等知名企業都傾力贊助，成為賽事最佳後盾。