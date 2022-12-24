又有國民黨資深議員開砲：林奕華應該馬上辭職、馬上就職
國民黨台北市準市長蔣萬安日前召開記者會，宣布第二副市長人選為現任立委林奕華，不過卻疑似因為要規避立委初選，將不會隨蔣萬安一同上任，而是等到明年2月才會就任副市長一職。消息一出也引發各界議論，不僅民進黨猛打「落跑」，連國民黨內也出現雜音。曾經擔任6屆議員、2屆立委及國大代表的議員秦慧珠就表示，林奕華應該馬上辭去立委一職，並隨著蔣萬安一同就職。
記者丁上程／台北報導
秦慧珠接受媒體訪問時表示，林奕華暫不就任副市長、不辭立委的做法，事先並未與國民黨議員們溝通，且這樣的決策結果，是沒有辦法獲得議員支持與諒解，地方民意上也有不少反對的聲音，「我覺得這件事情對於國民黨來講，這個處理方式是扣分的，因為我們才罵民進黨不要有執政的傲慢，結果國民黨在台北市剛執政，好像就落入了執政的傲慢。」
「我們才剛選上市長，執政以後就變成想怎麼做就怎麼做，副市長要晚一點就任，選舉要取消。」秦慧珠直言，這已經落入了執政的傲慢，因此她嚴正呼籲，林奕華應該馬上辭去立委一職，馬上隨著蔣萬安一同就任，「就讓這個選區去補選，否則的話我認為這件事情對於林奕華個人來講，對國民黨來講，對蔣萬安個人來講，其實是減分的。」
不過秦慧珠也坦言，黨內憂心大安區立委補選可能會內鬥是問題，再加上現階段王鴻薇也在選舉，市黨部可能會無法應付這麼多選戰，也是一個問題，「但如果是被民進黨抓住小辮子一直打，會減分當然是不好。我個人就目前的情況來看，對國民黨是不見得好的。」