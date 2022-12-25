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巷仔內／蔣萬安上任仍缺一副市長　人選非林奕華不可？

▲台北市長蔣萬安市府的第二副市長，是否真的非林奕華不可？（圖／翻攝林奕華臉書）
▲台北市長蔣萬安市府的第二副市長，是否真的非林奕華不可？（圖／翻攝林奕華臉書）

記者丁上程／特稿

台北市長蔣萬安今（25）日經過交接典禮後正式上任，不過2名副市長職位，僅高雄市前副市長李四川到任，雖宣布第二副市長人選為立委林奕華，不過卻疑為規避離職後立委補選，選擇明年2月才正式上任，創首次新任台北市長就職後，副市長仍舊懸缺首例。雖大安區這席立委在國民黨的掌握之中，林奕華要何時請辭上任也都不違法理，只是，在於蔣市府這席副市長，真的非林奕華不可？

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由於北市人口下降緣故，因此副市長員額從3席下修至2席。過往即使在3席副市長時代，都沒有新市長上任時副市長卻仍懸缺狀況出現。蔣萬安身為新科市長，陪同上任副市長卻僅只李四川一人，雖李的公務經歷顯赫，但北市府局處之多及繁複，僅靠李四川一人統籌恐怕力有未逮。雖然蔣萬安就職日前幾天召開記者會，宣布第二副市長人選為林奕華，但仍舊掩蓋不了未來懸缺1個月的事實。

不可置否，4任台北市議員、2任立委，分別擔任過雙北教育局長的林奕華，在台北市長選戰是蔣萬安團隊的總幹事，於名於實都非常適合擔任北市副市長一職。但若林奕華與蔣萬安一同就職，現階段就得辭立委一職，而在剩餘任期還超過1年情況下，就要面臨補選環節。而現階段明顯就是為迴避補選，才會選擇在明年2月就職副市長。

外界好奇的是，林奕華是否真的是一個值得蔣萬安乃至於整個國民黨，寧願背負「落跑、佔著茅坑不拉屎、剛執政就傲慢」的罵名也要延攬的副市長？難道，台北市政府第二副市長人選，是否已沒其他的人選可替換，真的非林奕華莫屬？又或者是對國民黨來說，即使是妥妥的藍營票倉大安區，現階段已完全無餘力再面對立委補選？

身為與民進黨並駕齊驅的泱泱大黨，國民黨應當人才濟濟，除了林奕華應當仍有許多第二副市長人選；而面對本來就是傳統藍營大票倉的大安區，立委補選可參戰的人選更是比比皆是，補選過程甚至不需要黨中央或市黨部太多協助，只需要在人選方面介入協調即可。明明是可以順順打得一手好牌，至今卻不按牌理出牌，打得舉步維艱，實在是耐人尋味。

過去幾乎都由國民黨長期執政的台北市，在九合一選戰三腳督的情況下，睽違8年由蔣萬安重新拿回執政權，還沒風光上任，卻已經因為副市長人事、迴避立委補選之黨內競爭等問題，鬧得滿城風雨，也讓「重返執政」一樁喜事，至今已經近乎失焦。

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