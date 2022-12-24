《全明星》女神錄影爆意外！手指變形「失去功能」原因曝
31歲女星劉心語，因今年參加《全明星運動會》第4季，憑著自身的努力，成功獲得觀眾們讚賞。不過，近日她卻在節目上透露，在某次比賽受傷過後，她的左手無名指完全失去功能，即便開刀、打鋼釘都沒能復原，要等到賽期結束後，才能乖乖去治療。
娛樂中心/綜合報導
劉心語在節目《醫師好辣》透露，其實她在《全明星運動會》的足球12碼PK項目擔任守門員時，因為撲救的姿勢不正確受傷，雖然成功擋掉一顆直球，也讓左手無名指直接承受球的衝擊力道，原以為只是單純的「蘿蔔乾」，結果賽後脫下手套才發現手指頭嚴重變形。不過，劉心語當下只能隨便固定，忍痛去準備接下來的項目。
劉心語表示，錄影一結束就馬上跑到醫院掛急診，最終確認是左手無名指「骨折」，但一想到下週還有比賽，她只好暫時先用固定器，沒有開刀，直到練習時才被教練察覺異樣，「 難道以後求婚，妳要這樣嗎？」並建議她趕快動手術。
劉心語最終才趁著休息空檔趕快動刀，手指也被釘上2根鋼釘固定，由於接下來還有比賽，在經過和醫生的溝通後，決定拆掉鋼釘，等賽期結束後再好好治療。
對此，急診科醫師賈蔚解釋，其實人的手指關節非常小，旁邊的韌帶支撐相對薄弱，很容易受傷，至於撕裂性骨折的狀況，就等於手指受到大力撞擊，韌帶把骨頭拉下來，就像把紙撕開一樣，傷口變成不完整的碎片，如果拖得太久就有可能讓韌帶沾黏，降低關節活動度，要趕快治療才能恢復原樣。（編輯：詹鎰睿）